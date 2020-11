Splash Toys – Un Noël tendance autour de jouets et jeux

Splash Toys est une PME française, qui depuis 2007, est devenue un créateur et distributeur de jouets et jeux incontournables, du marché du jouet français. Aussi, pour ce Noël 2020, la marque normande, propose différents univers pour émerveiller les enfants.

Splash Toys, PME située en Normandie, est devenue en douze ans une marque incontournable du marché du jouet français. Créateur et distributeur, la marque française a réussi à faire sa place, avec de belles innovations, de nouveaux compagnons, qui viendront enchanter le quotidien des enfants.

Aussi, pour Noël, la marque Splash Toys propose des surprises, de l’émerveillement et de la magie, notamment à travers des jouets pleins de tendresse, ou pour faire comme les grands, ou encore pour partager de bons moments en famille. Des jeux de société, des jouets, pour petits et grands, des peluches, des poupées, des figurines à collectionner, des héros à retrouver, des activités de loisirs…

Pour ce Noël, France Net Infos vous propose de découvrir ou redécouvrir le poupon Nenuco Sara. Un coffret très complet, pour les enfants à partir de deux ans, qui se compose d’un adorable bébé de 42 cm, d’un pyjama, d’un bonnet, d’une couche, d’une tétine, d’un biberon, d’un bavoir, d’une cuillère, d’une assiette, d’un pot et d’un canard en plastique jaune. Le poupon est appelé Sara, et elle sent vraiment bon. Elle ferme les yeux lorsque les enfants la couche, elle mange, elle boit, fait pipi dans le pot et dans sa couche, il lui arrive aussi de pleurer !

Le poupon articulé est très complet, avec onze fonctions à découvrir, pour faire comme les vrais bébés, et tout cela sans piles ! Le toucher du petit bébé est plaisant, assez doux et pas froid, les articulations aussi sont bien pensées, ainsi il est plus facile, par exemple, de le poser sur son pot. La poupée est accompagnée de plusieurs accessoires indispensables, pour pouvoir s’en occuper comme un vrai bébé.

Vous l’aurez compris, ce coffret Nenuco Sara est complet, avec un poupon qui peut faire comme les bébés, mais surtout qui ne nécessite pas de piles ! Des accessoires parfaits, pour jouer à la maman ou au papa, et commencer des jeux pleins de tendresse…

Splash Toys propose encore tout plein de jouets et jeux, notamment, quelques coups de cœur, pour ce Noël, comme la collection Pinypon Action, avec le poste de police ou le fourgon de police, ou encore le coffret Le Vans Scoub, où les enfants vont pouvoir jouer avec Sammy et la Mystery Machine, avec des accessoires pour enquêter !

