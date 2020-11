Stand Still Stay Silent Tome 3 – Éditions Akiléos

Partagez





La plus poétique et fabuleuse série d’anticipation des années 2010 nous revient avec un tome 3. Stand Still Stay Silent aux Éditions Akiléos, clôture son premier cycle le 4 Novembre prochain. Allez, zou, on se remet dans le récit là, où on l’avait laissé : le voyage de notre petite troupe hétéroclite sur des Terres « mortes » à la recherche de documents expliquant la conception d’un vaccin ou d’un remède qui pourrait servir aux survivants …

Le décor :

Si vous avez raté les deux premiers livres , cliquez sur les titres suivants >> LIVRE 1 LIVRE 2

Un campement … Lalli se réveille doucement de son repos forcé. Dehors, la troupe chahute devant un déjeuner bien chaud, cherchant un nom pour le chat. Chacun y va de son idée, en rapport avec sa nationalité, sans se mettre finalement d’accord. Le chat aura donc un nom pour chaque personne du groupe !

Mais, il est temps de reprendre la route. Après avoir quitté Copenhague, s’être dirigé vers Slagelse, il faut à présent avancer vers Odense. Là bas, se trouve un ancien laboratoire de recherche sur la « maladie ». Peut être auront-ils la chance de trouver des documents attestants d’un vaccin, ou d’un remède pour combattre le mal. Lalli pressent un mauvais présage, comme si elle ressentait le monde qui l’entoure, les “spectres” qui les suivent …

Le chemin va s’avérer, encore une fois, difficile. Les « spectres » sont de plus en plus nombreux. Ils feront d’étranges rencontres, limite oniriques. Devront essuyer des pertes avant de trouver le point d’extraction, qui se trouve encore à plusieurs kilomètres .

Le point sur la BD :

Si, comme moi, en tenant ce « Livre 3 » de Stand Still Stay Silent aux Éditions Akiléos , vous jubilez, c’est que vous avez déjà été conquis par la beauté et l’originalité de l’oeuvre de Minna Sundberg !! Malgré le sujet post apocalyptique récurrent, l’autrice a axé toute l’histoire sur la mixité de son équipe et leur adaptation les uns aux autres. Mais aussi, sur les différentes croyances Nordiques, donnant au scénario tout son charme envoutant et passionnant. Elle pousse tellement à la curiosité que le lecteur est tenté de lire avec une carte des pays Nordiques à proximité !!!

Ce nouvel opus vient clôturer le premier cycle de l’histoire (ne pleurez pas!) : l’équipe va être rudement éprouvée, et il semble que Lalli est un rapport particulier avec les « spectres ». En fin de Bd, le lecteur a le bonheur de découvrir un carnet graphique, mais aussi, au fil des pages, des planches explicatives, relatives à l’histoire.

Ce qui donne tout l’intérêt aux dialogues, ce sont tous ces questionnements autour des personnages, sur l’ancien monde, sa compréhension, la confrontation de leurs différentes croyances … qui donne un côté à la fois amusant et effrayant au récit.

Vous le voyez par vous même, les graphismes sont toujours aussi beaux. Minna Sundberg se « bonifie » avec le temps, son trait est plus précis, et la traduction de son monde, parfaitement merveilleux.

Conclusion :

Stand Still Stay Silent aux Éditions Akiléos garde sa place dans notre top coup de coeur !!! C’est une des meilleures sorties d’anticipation, scénaristique et graphique depuis un petit moment. Cela faisait bien longtemps qu’une série ne m’avait pas imprégnée de la sorte !!!! Chaque tome surpasse le précédent !!! C’est de la folie !!!