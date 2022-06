Stand Still Stay Silent #4 : L’apothéose !!! Éditions Akiléos

Partagez





Un voyage éprouvant, pour chaque membre de l’équipée, au sein des « terres silencieuses » dans ce Stand Still Stay Silent #4, pour se retrouver au point d’extraction. Après avoir essuyé des pertes, matérielles et humaines, le groupe est malheureusement scindé.

Pourtant, il va falloir à chacun des membres, le courage de se battre pour rentrer, enfin, à la maison !

Un quatrième tome qui clôture la première aventure de cette série mêlant post apocalypse et culture Nordique ! Disponible depuis le 25 mai 22 aux Éditions Akiléos.(+12)

Le décor :

Si vous avez raté le tome précédent cliquez >>ICI<<

Les terres silencieuses. Un campement…

Reynir, Sigrun et Mikkel se réchauffent autour du feu de camp, pendant que la pluie bat son plein. Chacun est particulièrement inquiet quant au sort de Talli et Emil, dont ils ont dû se séparer après le drame. Mikkel essaye tant bien que mal de rassurer tout le monde grâce à ses paroles réconfortantes.

Tandis que Mikkel s’apprête à sortir, Reynir le met en garde. Des esprits se sont installés non loin de leur campement, et, à présent, leur seul moyen de s’en sortir sans Lalli, éclaireur et mage, c’est d’utiliser le chat, qui parvient à les détecter avant tout le monde ! Pendant son sommeil, Reynir entreprend un voyage onirique dans le but de retrouver Lalli.

Plus loin, près d’une plage…

Emil pagaye énergiquement pour rejoindre la terre ferme. Sur sa planche de fortune, Lalli est inanimée. Dans une baraque abandonnée non loin de la plage où ils accostent, Emil parvient à allumer un feu afin de passer la nuit en sécurité et bien au chaud. Il espère qu’a leur réveil, le mage ouvrira enfin les yeux.

Ce long trajet, pour parvenir jusqu’au point d’extraction est particulièrement éprouvant pour chacun des deux groupes. Et personne ne sait exactement, s’il y arrivera vivant…

Le point sur le comics :

Nom d’Odin !!! L’intrigue de ce dernier chapitre de Stand Still Stay Silent est particulièrement intense. Le lecteur est constamment maintenu dans l’angoisse de chacun des protagonistes. Perdu dans les Terres silencieuses, à la merci de chaque créature, le scénario vacille entre merveilleuses scènes contemplatives et oniriques. Ou simplement dans une ambiance anxiogène, mystérieuse et effrayante.

Minna Sundberg ne nous épargne aucune émotion. La trame prend une tournure dramatique avec les événements passés, où chacun des protagonistes se questionne sur le devenir de l’expédition. Heureusement, dans ce groupe hétéroclite, perdure des individus qui permettent aux autres de maintenir le cap de l’unité et de l’espoir !

Une quatrième partie, aux Éditions Akiléos, dont la dimension humaine nous prend aux tripes et au coeur, de part son scénario toujours aussi exaltant. Et les planches et graphismes magnifiques de la virtuose aux commandes.

La conclusion :

J’ai envie de crier « Naaaaannnnnn, pitié je ne veux pas que ça s’arrête », mais ça mettrait trop de pression à Minna Sundberg,(^^) qui vient quand même de nous offrir le plus incroyable des cadeaux : son webcomic « en pages et en physique » grâce aux Éditions Akiléos.

Stand Still Stay Silent reste une des séries les plus originales, graphiquement et scénaristiquement, que j’ai pu avoir entre les mains depuis 2018 !!! On y trouve tout : de la mythologie Nordique, du post-apo, des rapports humains forts et beaux, de la magie, des créatures… Sur fond d’écologie, d’humanité, de société moderne et ancienne, et le pire, c’est que l’autrice parvient à rendre le mix tellement crédible !

Une pure folie complètement « à part » dont la qualité et la puissance imprègnent fermement vos neurones et votre rétine !!! Je vous conseille fortement de vous y aventurer !!