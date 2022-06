Les mille et une nuits Tome 1

Les Mille et une Nuits est le recueil fascinant de contes populaires d’origine persane, indienne et arabe. Le 12 mai dernier est paru chez Hugo poche, le premier tome de ces contes traduits par Antoine Galland.

LE RECIT

Le sultan Shahryar, en représailles à la suite de l’infidélité de son épouse, la condamne à mort et, afin d’être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu’il aura épousée la veille. Shéhérazade, la fille du grand vizir, se propose d’épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan reporte l’exécution de jour en jour afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu, Shéhérazade gagne la confiance de son mari et

finalement, au bout de mille et une nuits, il renonce à la faire exécuter.

Ces contes populaires, racontés au Ier siècle grâce à la littérature orale, et mis à l’écrit par un auteur anonyme arabe au XIIIème siècle. Le livre est constitué de nombreux contes enchâssés et de personnages mis en miroir les uns par rapport aux autres. La première traduction française est l’œuvre d’Antoine Galland, publiée de 1704 à 1717. Ces contes furent ensuite diffusés en Europe, profitant de la mode de l’orientalisme et du travail de Galland.

AVIS

Tout comme le sultan Shahryar, le lecteur se retrouvera sous le charme de ces contes. Une fois, que vous aurez dévoré ce premier tome, vous allez attendre avec impatience la sortie du second. De quoi, passer des nuits à rêver des merveilles de l’Orient !