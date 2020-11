Rapport d’enquête : Georges Malbrunot et sa relation avec les Panama Papers

Un rapport d’enquête de Paolo Fusi, directeur de IBI World London (IBI) en partenariat avec le Democracy Center For Transparency (DCT) a révélé que les EAU et l’Arabie Saoudite payent des journalistes et des universitaires français pour redorer leurs images. Le rapport a analysé la relation de Christian Chesnot et Georges Malbrunot avec l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Le rapport publié récemment estime que des journalistes français ont reçu des paiements pour faire promouvoir leur agenda. Il a également révélé des liens entre les deux journalistes et des personnes impliquées dans l’antisémitisme et des activités financières controversées.

Les régimes autocratiques du Moyen-Orient tels que l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont connus pour leurs violations des droits de l’homme. De l’espionnage de leurs citoyens à l’absence de la liberté d’expression, en passant par les crimes de guerre au Yémen et les abus commis à l’encontre des travailleurs asiatiques, ces deux régimes ont une réputation négative. Pour nous, en France et en Europe, ces deux pays sont des régimes qui ne respectent pas notre éthique et nos valeurs. Les rapports de Human Rights Watch, d’Amnesty International et des Nations unies ont tous documenté des milliers de crimes commis par ces monarchies.

Lobbying et blanchiment

Malgré l’image affreuse des deux monarchies, certaines voix françaises et européennes se mettent dans une position embarrassante où elles fonctionnent comme des outils de propagande.

Le rapport détaille : “Son nom est Abdulrahim Ali. Une figure controversée impliquée dans l’espionnage de militants politiques et d’une partie du service de renseignement en Égypte. Toute l’histoire du livre “Qatar Papers” commence et se termine avec lui – le véritable commanditaire et inspirateur de tout le projet. C’est un député égyptien, élu sur les listes de parti du président Abdel Fattah Al-Sisi, qui est arrivé au pouvoir par un coup d’État en juillet 2013. La carrière d’Ali est due à des financiers étrangers. Ces financiers, il y a un peu plus d’un an, l’ont convaincu de s’installer à Paris. Ici, Ali se bat pour saboter les pays opposés à la politique des EAU et de l’Arabie Saoudite. Il a réuni autour de lui une équipe de journalistes, dont la plupart sont licenciés par leurs éditeurs – et mène à leurs côtés un combat d’extrême droite, contre l’islam modéré et l’intégration interreligieuse. Ali dirige un livre écrit par les reporters français Christian Chesnot et Georges Malbrunot, magistralement produit par la Grande machine de propagande wahhabite. ”

Ali était impliqué dans son émission de télévision, Al Sandouq Al Aswad (La boîte noire), arrêté après des plaintes contre ses comportements de diffusion d’interviews enregistrées pour des militants politiques et des journalistes en Égypte.

“Qatar Papers Book”, financé par les EAU pour attaquer le Qatar

En 2014, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, ont écrit un livre intitulé “Qatar, les secrets du coffre-fort” consacré à ternir l’image du Qatar. En 2016, ils ont poursuivi leur campagne avec un nouveau livre intitulé “Nos trés chers émirs”, toujours dans le seul but d’attaquer le Qatar et son image en le reliant au terrorisme international au Moyen-Orient. Au printemps 2019, ils ont publié “Qatar Papers”.

Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont gagné en notoriété en 2004, lorsqu’ils ont été kidnappés pendant la guerre en Irak. Déjà à cette occasion, au moment de la libération, leur histoire d’emprisonnement n’était pas crédible. Ceux qui ont affirmé que les deux journalistes avaient menti ont été poursuivis, mais ont été acquittés par la suite ;

Au cours de leur travail d’auteurs, Chesnot et Malbrunot ont acquis une réputation de polémistes, et non de journalistes et de chercheurs objectifs. Avant “Qatar Papers”, leur précédent livre, “Nos très chers Emirs”, a été porté devant la Cour par quatre des personnes mentionnées dans ses pages. Les Tribunaux, avec leurs jugements, ont jusqu’à présent montré que Chesnot et Malbrunot ont menti ;

Même dans l’activité journalistique, Georges Malbrunot, visant à défendre le président de la Syrie, Basher Al Assad, a fait des déclarations qui se sont avérées profondément fausses et qui ont certainement porté atteinte à sa réputation.

Parallèlement, Georges Malbrunot a commencé depuis des années à collaborer à une campagne visant à mettre fin à l’embargo international contre l’Iran. Malbrunot agit en tant que lobbyiste dans le cadre de l’alliance entre l’association CIE Cercle Iran Économie et le Groupe Sénatorial d’Amitié France – Iran

Les articles, discours, tweets et nombre de positions de Malbrunot donnent une image positive de ces régimes répressifs. Cela ne peut qu’indiquer sa pleine implication dans leur machine de propagande.

Un livre motivé

Le livre affirme faussement et sans fondement que le gouvernement du Qatar infiltre principalement la France, mais aussi l’ensemble du monde occidental, afin de saper les fondements de la démocratie, de soutenir le djihad mondial, de remplacer par la violence la religion chrétienne par la religion musulmane.

Le Qatar Papers n’est ni un livre académique ni une investigation journalistique ; c’est une pièce de propagande qui s’inscrit dans le contexte de la campagne anti-Qatar menée par les EAU, l’Arabie Saoudite et l’Egypte et qui fait partie de leur politique étrangère agressive contre le pays. Le livre est unilatéral et infesté de propagande et d’arguments déséquilibrés qui visent tous à nuire à l’image du Qatar en France.

Le livre a été utilisé en France comme un outil de la campagne de fausses nouvelles, de désinformation, de propagande et de théorie de conspiration contre le Qatar. Un nombre limité d’éléments de droite, en association avec des entreprises et des ONGs et des centres de recherche autoproclamés. La campagne s’est appuyée sur ces entités de l’ombre pour désinformer le public français sur le terrorisme au Moyen-Orient et ses commanditaires. Le travail de ces entités n’a jamais parlé du terrorisme saoudien ou émirati, et leur seul objectif était d’incriminer faussement le Qatar.

Le livre et relation avec le Panama Papiers

The Qatar Papers est sponsorisé par une société impliquée dans le scandale de Panama Papers.

Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont tous deux été impliqués dans des affaires douteuses, ainsi que dans des affaires louches avec des partis controversés qui sapent entièrement leur crédibilité. Par exemple, la version anglaise de Qatar Papers 2020 est sous le parrainage de Global Watch Analysis qui est administré et géré par Countries Reports Publishing LTD (CRP) qui est une société basée au Royaume-Uni. CRP est également responsable de l’édition et de la traduction du livre. Après une recherche approfondie, nous avons découvert que CRP n’est pas une maison d’édition, ni une société de traduction, ni une société de correction ou d’édition. Elle n’a pas de bureaux à Londres et est enregistrée dans une maison située dans les bidonvilles de l’extrême nord de Londres. La société est dirigée par une personne mystérieuse et controversée du nom de Thomas Edmund Ashman. Nous avons découvert que M. Ashman est très impliqué dans les Panama Papers. Il dirige également plus de 26 sociétés. Il y a des signes évidents, comme le montre le tableau ci-dessous. M. Ashman travaille pour les Saoudiens et les Émiratis.

De l’argent d’Arabie Saoudite et d’Iran ?

Selon le rapport, M. Malbrount semble également gagner de l’argent en prenant la parole en Arabie Saoudite et en travaillant comme lobbyiste pour l’Iran.

Ainsi, avec le temps, et le manque de succès politique et commercial de “Qatar Papers”, alors que Chesnot est devenu très éloigné, Malbrunot devient de plus en plus présent et affirmé, au point d’aller parler au Forum des médias saoudiens à Riyad. Là bas, il a déclaré que la presse occidentale exagère lorsqu’elle parle de terrorisme islamique, tout en remerciant l’Arabie saoudite et ses journalistes pour les progrès réalisés en matière de démocratie, de pluralisme et de professionnalisme.

Malbrount est également impliqué dans une mystérieuse entreprise de tourisme où il était cité comme conférencier dans Cruise Ships to Dubai, ce qui semble être une couverture pour obtenir de l’argent.

Un rapport du DCT a révélé des liens peu clairs entre la société Malbrount de Qatar Papers et la société de tourisme en France. Il est possible de documenter de manière concluante d’où proviennent les sommes énormes nécessaires pour payer la production parallèle du livre et du film “Qatar Papers”, mais souligne le fait que la société de Lionel Rabiet, Croisières d’Exception Sarl Paris, a déposé des états financiers pour plus de 10 millions d’euros par an sans pouvoir démontrer une quelconque activité entrepreneuriale, ce qui suggère que cette société a reçu l’argent nécessaire de sponsors politiques étrangers, peut-être même ceux des nombreuses participations de Malbrunot à des conférences au Moyen-Orient. Le livre “Qatar Papers”, en lui-même, a jusqu’à présent obtenu des chiffres de vente négligeables, tant en France qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Italie ;

Georges Malbrunot a d’étranges liens avec Croisières d’Exception Sarl, une société qui prétend travailler dans des organisations de voyages en mer dans le monde entier, y compris aux EAU. Nous n’avons trouvé que peu de preuves de ces voyages. Nous avons également constaté une hausse irrégulière de leurs revenus entre 2017 et 2020 qui ne correspond pas à l’activité de leur société. Malbrunot se pose peut-être des questions sur sa relation avec cette société et sur les voyages aux EAU en 2019 ? Où y a-t-il des voyages à Dubaï ? A-t-il parlé de ces voyages à bord ? Combien a-t-il été payé pour ce voyage ? Combien a été entièrement payé par Croisières d’Exception entre 2017 et 2020 ?

Implication avec les antisémites

Les auteurs ont choisi de travailler avec le controversé Global Watch Analysis (GWA), dirigé par le directeur antisémite Atmane Tazaghart, qui a été licencié de France 24 News. Tazaghart, ancien rédacteur en chef de la section arabe de France 24, a été suspendu de ses fonctions suite à la découverte de commentaires qu’il avait faits lors d’une interview sur une chaîne libanaise pro-Hezbollah Al Mayadeen, financée par l’Iran en 2013. La vidéo de l’interview a été publiée le 22 avril par le journal électronique “All4syria”, et l’information a été repérée par la Jewish Tribune.

Nos doutes sont devenus plus profonds lorsque nous avons découvert que Malbrunot était impliqué dans la promotion du tourisme aux EAU et dans d’autres projets commerciaux en Arabie Saoudite. Nous avons également découvert que Malbrunot était cité comme conférencier dans une compagnie de croisière basée à Paris dans le cadre de Trips to UAE. Pourtant, nous n’avons trouvé aucune preuve de son implication dans ces voyages. Nous avons constaté que la compagnie de croisières avait versé d’importantes sommes d’argent sur son compte en peu de temps. Notre analyse suggère que la compagnie de croisières pourrait être impliquée directement ou indirectement dans les affaires de Malbrunot et de ses clients !

Ian Hamel, un freelance qui n’écrit depuis des décennies que dans de petits journaux suisses locaux, qui a publié une biographie de l’un des dirigeants des Frères musulmans, Tariq Ramadan – un livre qui fait l’objet d’une enquête pénale par les autorités judiciaires suisses pour falsification de documents, diffamation et autres crimes.

Sans oublier que Malbrunot travaille également avec Abdelrahim Ali, un homme connu pour avoir aidé les régimes égyptiens à réprimer la liberté d’expression par l’usage de la violence.

Qui a fait la promotion du Livre ?

Un rapport du Democracy Centre For Transparency (DCT) a révélé que le livre a été immédiatement et exclusivement promu par les médias saoudiens, égyptiens et des EAU, connus pour leur parti pris en faveur de ces États ou pour faire partie des médias appartenant aux États – en plus des liens apparents avec les services de renseignement au Moyen-Orient. Il s’agit notamment d’Al Arabiya TV, Skynews Arabia, Alkhaleej Newspaper, l’Arab Weekly, Al Bayan Newspapers, Arab News et El Ain, ainsi que de dizaines d’autres médias.

La promotion du Livre a également été faite par des individus et des organismes financés par l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Parallèlement, CEMO, le centre d’études saoudien rémunéré d’Abdelraheem Ali, a lancé sa propre ONG, Global Watch Analysis (GWA), basée à Paris, coordonnée par Abdelraheem Ali, Atmane Tazaghart et Ian Hamel, et qui a lancé une action de propagande fébrile contre le Qatar,.

En attendant, Abdelraheem Ali a entamé un travail de lobbying, en se concentrant fortement sur l’amitié et l’alliance de Marine Le Pen, et sur le système des lobbies politiques en France, organisés en structures appelées “Groupe d’amitié”.

“Qatar Papers” existe parce que l’équipe du Centre d’Études du Moyen Orient CEMO, dirigée par l’ancien agent des services secrets égyptiens Abdelraheem Ali et directement financée par une agence de l’État saoudien, a fourni aux deux journalistes le matériel et les contacts personnels nécessaires à sa réalisation, en suivant fidèlement et servilement leurs instructions et celles de ceux qui ont livré le matériel documentaire volé, vraisemblablement de la DarkMatter de Faisal Al Bannai et Mohamed bin Zayed Al Nahyan, par l’intermédiaire du Centre d’études et de recherches stratégiques des Émirats de l’ECSSR à Abu Dhabi.

Réaction de la France

La célèbre éditrice américaine Katharine Graham a dit un jour : “Les nouvelles sont ce que quelqu’un veut supprimer. Tout le reste, c’est de la publicité. Le pouvoir est de fixer l’ordre du jour. Ce que nous imprimons et ce que nous n’imprimons pas a beaucoup d’importance”.

Le DCT a montré le rapport à des universitaires, des politiciens et des journalistes français qui ont été choqués par les résultats. Ils ont suggéré que Malbrunot porte atteinte au journalisme en France en raison de ses liens avec ces régimes.

“Malheureusement, Malbrunot a accepté pour lui-même d’étouffer la vérité, de modifier son journalisme par une propagande qui sert les monarchies tyranniques en échange de primes financières. Je suis dans le journalisme en France depuis 25 ans, j’ai vu des histoires similaires mais pas comme celle-ci. Les conclusions de ce rapport sont graves et Malbrunot doit immédiatement répondre à ces affirmations”. Le journaliste qui a refusé de montrer son identité a déclaré

Un haut responsable politique français, membre de l’Assemblée nationale, a promis au DCT d’ouvrir une enquête sur ces allégations. Il a ajouté : “Les pays du Golfe ne devraient pas être autorisés à s’immiscer dans notre vie quotidienne. Les journalistes français ne devraient pas être entraînés dans de telles activités. C’est une honte. Il faut enquêter sur ces activités”.

Partie 2 à suivre.