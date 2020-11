5 cadeaux pour Noël qui plairont autant aux femmes qu’aux hommes

Lorsqu’on fait nos cadeaux de Noël, on se remue les méninges pour trouver des cadeaux pour les femmes d’un côté et pour les hommes de l’autre. Alors qu’en réalité, il existe des cadeaux unisexes qui plairont autant aux femmes qu’aux hommes. Une pierre deux coups qui va nous faire gagner du temps ! Voici donc ma sélection de 5 cadeaux pour Noël qui auront un franc succès !



La montre Casio – Collection Vintage, Bleu

S’il y a une marque de montre capable de proposer des modèles unisexes, c’est bien Casio ! La plupart des montres Casio ont un look casual hyper tendance, facile à porter au quotidien. Avec sa nouvelle Collection Vintage, elle met à l’honneur le côté rétro de la marque, tout en soignant les détails : coloris multiples, matière en acier, mécanisme quartz, maillons réglables, chronomètre et lumière. La couleur bleue du fond du cadran est idéale que ce soit pour les hommes ou les femmes. Succès garanti sous le sapin de Noël cette année ! Pour info, Casio propose aussi cette montre couleur or et blanc. De quoi satisfaire des goûts de chacun, c’est plutôt chouette.

Des chaussures ARMISTICE® – La tennis feel-good depuis 2012

On a tendance à croire qu’il est osé d’offrir une paire de chaussures à quelqu’un que l’on aime. Au contraire ! Et je dirai même que c’est l’occasion de surprendre sa moitié, en s’offrant soi-même une paire similaire, histoire d’être dans le même mood. Et avec ARMISTICE®, c’est possible !

Les chaussures ARMISTICE® sont parfaites aux pieds des hommes comme des femmes, et même des enfants. Elles sont reconnaissables par le style, je devrais même dire les styles, car le choix est de plus en plus vaste. Et pour cet hiver, elle a justement décidé de proposer des looks différents, absolument magnifiques, dédiés aux femmes comme aux hommes. Il existe aussi des best-sellers qui pour le coup sont vraiment unisexes. C’est notamment le cas pour le modèle La Stone One Twill, il suffit de choisir les bonnes pointures et le tour est joué !

Je suis complètement fan du caractère unique des chaussures ARMISTICE® qui sont reconnaissables par l’œillet central et le lacet en corde qui occupent le dessus de la chaussure. Le confort est au rendez-vous. Le pied est bien installé, les orteils ne frottent pas sur les côtés, comme cela peut être le cas avec d’autres tennis. Étant donné que la marque a son propre style, il est facile d’être accordé en choisissant sa couleur préférée, la matière et la forme souhaitée.

Bien sûr, il existe tout de même des chaussures davantage dédiées aux femmes, telles que ces deux modèles qui mêlent confort et élégance. Deux coups de cœur très tendances cet hiver : la Sonar War Stella qui est superbe, avec ce côté irisé or dont je raffole. Ainsi que la Stone One Lumina, avec ce lien en satin qui rend tout de suite la chaussure plus élégante.

ARMISTICE®, c’est l’occasion de faire ses cadeaux de Noël pour toute la famille dans la même boutique, dans le style souhaité et en accord avec le look de la marque. Perso, j’adore l’idée !

Des soins pour elle & lui chez Kiehl’s



Je fais partie de ces gens qui ne sont pas fans des distinctions entre les produits de beauté hommes et femmes. Bien évidemment, en dehors du maquillage et autres soins ciblés du type BB crème, etc. Pour le reste, je trouve qu’on peut très bien se servir des mêmes produits : gain de place assuré dans les salles de bain également !

Mais s’il fallait que je choisisse une seule marque de soins parmi toutes celles que j’utilise au quotidien, ce serait Kiehl’s que je trouve carrément unisexe. Et notamment la fameuse crème hydratante légère « Ultra facial cream » ou encore leur masque hydratant et nourrissant à l’avocat, qui est sensationnel !

Depuis des années, la marque mise sur des packagings discrets, aux parfums naturels qui vont plaire à toute la famille. De temps en temps, elle surprend avec des collections canonissimes – comme celle en édition limitée avec Maïté Franchi x Le Refuge – hypers colorées, pleines de pep’s. Résultats sur la peau : hydratation en profondeur, avec un petit plus cocooning, notamment pour les masques.

Petite parenthèse : pour les femmes qui me lisent, foncez découvrir le savon exfoliant pour le corps qui est juste : parfait ! Un vrai exfoliant qui retire toutes les peaux mortes (idéal avant épilation) et laisse la peau toute douce… Les hommes vont adorer ça, j’en suis sûre !

Un beau coffret de thés & infusions PUKKA



Je vais parler franchement, le coffret de thés fait partie des cadeaux faciles et qui font toujours plaisir. Et pour changer un peu des marques que je vous présente sur le journal, j’avais envie d’innover avec PUKKA, au travers de la collection de Noël. Le coffret – qui a l’apparence d’une boîte à thé classique – est de couleur verte, assez vive, très joli. Il renferme de délicieux thés et infusions à déguster seul ou accompagné. La boîte pourra également servir de décoration, j’aime assez l’idée. Elle change un peu des autres marques, car elle mise essentiellement sur le bien-être par les plantes. Elle renferme 30 sachets d’infusions et de thés biologiques hyper originaux : pomme sauvage & cannelle, du chaï original, aux 3 gingembres, du curcuma ou encore un mix pour revitaliser.

LA boîte de chocolats qui ne laissera pas indifférent made in EDWART



Ça peut faire cliché, mais la boîte de chocolats est un cadeau classique, éternellement efficace. Et pour rester dans le thème, j’avais envie de miser sur des chocolats qui combinent douceur et caractère. Le tout, autour d’une dégustation ludique et originale. Le chocolatier parisien EDWART a retenu toute mon attention cette année. L’occasion de découvrir le chocolatier d’une part, mais également de tester son palais autrement, autour de recettes audacieuses et surprenantes. Le goût est au rendez-vous. Les chocolats sont fins et très parfumés. Je vous mets au défi de reconnaître les saveurs présentes dans chaque recette. Qui va remporter la partie ? Monsieur ou Madame ? Les deux bien sûr !

Si cette sélection de 5 cadeaux pour Noël vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l’article !