Shikabana – Fleur de cadavre

Fleur de cadavre est le premier tome de la nouvelle série des éditions Glénat Manga, Shikabana, paru en octobre 2020. Un ouvrage de Nojo et Kei Monri, qui présente un récit horrifique, fait de morts-vivants et de créatures démoniaques, avec une pointe de romantisme.

Une fois de plus, Tsuyu, étudiant de première année à l’université de Kyo-u, demande à sa petite amie de l’épouser. Mizore, une fois de plus, refuse, tout en continuant de se brosser les dents. Un peu plus tard, sur une terrasse avec ses amis, Tsuyu se demande pourquoi Mizore refuse toujours ses demandes en mariage. Ses amis tentent de lui répondre, expliquant qu’il n’est peut-être pas un jeune homme plein d’avenir, ou à cause de leur drôle de situation, ou encore parce qu’ils ne sont qu’étudiants… Tsuyu rappelle, tout de même, à ses amis, que cela fait trois ans qu’ils sont ensemble ! Ils se charrient, se cherchent et s’amusent. Pendant ce temps, un peu plus loin, Mizore découvre, dans la rue, une petite fille en pleurs. Elle va pour la rejoindre et la rassurer, en lui demandant ce qui ne va pas.

Mizore est une jeune fille au grand cœur, qui ne sait que venir en aide aux autres. Un soir, alors que Tsuyu présente sa petite amie à ses amis, celle-ci préfère partir faire des courses. Malheureusement, elle ne rentrera jamais, fauchée par un camion. Alors qu’il prépare les funérailles avec difficultés, Tsuyu découvre une lettre de sa bien-aimée, qui lui demande de veiller sur son corps jusqu’à ce qu’un miracle se produise. En effet, Mizore revient parmi les vivants, sous forme d’un zombie ! La bien-aimée ne cherche pas à manger son petit ami, mais des évènements tragiques vont se produire, bousculant à jamais la vie de Tsuyu. Il va devoir accepter sa nouvelle condition et combattre de terribles créatures, tout en tentant de sauver Mizore… Le manga est bien construit, en plusieurs chapitres, présentant un récit plutôt horrifique, avec une pointe de romantisme, avec ce couple d’étudiants attachants. Le dessin est plaisant, assez fluide et dynamique, avec un découpage efficace et des personnages expressifs.

Fleur de cadavre est le premier tome de Shikabana, une série des éditions Glénat Manga, qui se présentera en trois tomes, présentant, dans la ville de Kyoto, un jeune couple d’étudiants, qui se voit confronter à la mort, à la transformation, au surnaturel…