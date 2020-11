Alpha T15 -Roadies : Peau neuve pour la troisième saison  !

Partagez





Les Éditions Le Lombard nous proposent une nouvelle saison d’une de leur série d’espionnage phare : Alpha ! L’histoire de Dwight Tyler, engagé dans les services secrets, et de ses investigations pour combattre les « manipulations » de l’Agence, même celle pour laquelle il bosse !!

Avec « Roadies », paru le 11 Septembre 2020, soyez surpris par une nouvelle tournure scénaristique !

Le décor :

Ça déménage dur dans les bureaux de l’Agence depuis l’arrivée de la nouvelle cadre ! Agacée par le retard de son prédécesseur, elle prend un ton condescendant afin de le faire « dégager » plus vite ! Tout (s) doit disparaitre, et ce n’est pas le seul bougre à en faire les frais …

Non loin de Washinton, dans la prison de Haute sécurité, Dwight Tyler n’a pas perdu son sens de l’humour sarcastique … Observé et sur écoute H24, il « partage » ses journées entre sa cellule, le box « promenade », et des agents qui n’ont, apparemment pas, le même humour que lui !

Heureusement, l’arrivée de la (« petite ») nouvelle cadre, Irene Keller, va venir pimenter son quotidien. Car, avec Dwight, apparemment considéré comme un « cadavre dans le placard de l’Agence », il va falloir apprendre à négocier. Une chose qu’on ne peut lui enlever : sa mémoire d’éléphant, qui va lui permettre d’avoir une fenêtre de sortie de son tombeau … mais pour où exactement ??….

Le point sur la BD :

Avec quinze tomes, la série Alpha continue de passionner les connaisseurs, comme les nouveaux conquis. Revue et visitée par Emmanuel Herzet, cet opus prend un bol d’air tout neuf. Roadies change de ligne scénaristique, et se retrouve « allégée » tout en continuant à passionner les troupes. Le protagoniste principal est poussé à bosser pour une petite section de l’Agence situé à Mayotte. Le « cadavre » n’est plus dans le placard, car c’est Alpha qui est comme qui dirait, devenu un « fond de tiroir » lui même !! Ça continue tout de même à exploser. Ça saigne, ça se bat, la série reste dynamique. La nouveauté est que le récit se concentre sur un seul tome. Le lecteur pourra donc commencer cette troisième saison aux Éditions Le Lombard sur n’importe quel tome.

Aux illustrations, c’est une « affaire » qui roule avec Alain Queirex. Un style très franco-belge, des minettes aux rondeurs efficaces, des graphismes réalistes et des décors toujours aussi époustouflants, mis en valeurs par les couleurs de Didier Ray.

La conclusion :

Habitués, attendez vous à vous prendre un mur. Le mur du changement côté scénario comme je vous le disais plus haut. Cette troisième saison s’avère plus « simple » mais tout aussi efficace ! Et puis, il n’y a que ceux qui ne s’adaptent pas à la nouveauté, qui n’évoluent pas !! Quand à ceux qui ne connaissent toujours pas l’agent le plus sarcastique des Éditions Le Lombard, vous pourrez vous y atteler grâce à ce nouveau système de publication avec un récit par tomes ! Avec « Roadies », Alpha prend des « vacances » mais cela ne saurait durer au vu de la fin de ce quinzième opus !!!!