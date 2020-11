L’assaut de la covid-19 sur le pari sportif : Où trouver un bookmaker fiable ?

La pandémie du coronavirus met à feu et à sang les institutions sportives : l’économie autour du sport s’effondre, le pari sportif perd la face, les bookmakers perdent en crédibilité.

En raison du grand nombre de sites de paris sportifs qui existent, il était déjà difficile de trouver un bookmaker fiable où parier. Aujourd’hui, avec le coronavirus, c’est encore plus difficile.

Malgré la hausse des inscriptions sur les sites de pari, les rencontres sportives sont rares. Pour ne pas s’effondrer comme d’autres, certains bookmakers affichent des rencontres factices pour appâter les parieurs.

Toutefois, il existe toujours des bookmakers fiables auxquels vous pouvez vous fier, rassurez-vous-en! Mightytips.net les connait et les a recensé pour vous. C’est un comparateur web où vous trouverez tous les sites fiables et recommandés pour faire vos paris en toute quiétude.

Le nombre d’inscrits sur les sites de pari en ligne monte en flèche

S’il y a un aspect que le coronavirus a boosté, c’est bien celui de la connexion à internet. Grâce au confinement et la distanciation sociale, internet est presque devenu le seul moyen de garder contact avec la société et d’en avoir des informations. Afin d’échapper à l’ennui mortel, les amateurs de sport cloitrés à la maison, se ruent sur plateforme de pari sportif en ligne.

Le nombre de visites et d’inscriptions sur les sites de pari sportif explose, de nouveaux parieurs font irruption chez les bookmakers. Des parieurs qui pour la plupart, sont des travailleurs ordinaires ayant plus que jamais besoin d’arrondir les fins de mois.

Mais face à la rareté des rencontres, cette ambition économique n’est pas satisfaite, du moins pas entièrement. Cependant, ils restent connectés aux plateformes, histoire de se tenir informés de l’actualité sportive : les dates de reprises des compétitions, la santé de leurs athlètes favoris entre autres. Car après tout, ils sont fans de sport.

Les rencontres sportives sont de moins en moins fréquentes

Les mesures sanitaires implémentées dans le monde pour stopper la pandémie ont fortement réduit les compétitions sportives internationales. Des championnats entiers ont été repoussés, et parfois tout simplement annulés. En Europe où le football est maître des sports, la réalité est plus marquante. En France, le nombre des compétitions a drastiquement chuté, et les mises des parieurs avec (d’environ 90 %).

Cette chute est due à l’augmentation du nombre de joueurs contaminés dans les clubs. De plus, les joueurs saints ne sont pas en forme, car les mesures de sécurité prises pour combattre la pandémie incluent la fermeture des salles de sports. La forme des joueurs est alors au plus mal, faute d’entrainement.

Sur le long terme, les analystes craignent pour la viabilité de certains clubs, où les salaires et la valeur des joueurs ont baissé. Ceux-ci ont connu des crises financières qui ont conduit les joueurs en fin de contrat à rejoindre le marché de l’emploi.

Nombre de bookmakers ferment ou affichent de fausses rencontres aux parieurs

Face au manque de compétitions et la baisse des mises, les premiers désavantagés sont les encaisseurs de paris, les bookmakers. Même s’ils étaient déjà nombreux sur la toile, et le sont encore aujourd’hui, il faut souligner que plusieurs bookmakers ont mis la clef sous le paillasson.

De fait, la suspension ou l’annulation des rencontres et championnats, qui constituaient les grosses mises des parieurs ont entraîné des pertes colossales. La plupart des plateformes de pari sportif ne tournent plus à plein régime comme avant, et ceux qui ne tournent carrément plus, ont dû fermer.

A défaut de fermer boutique, pour rester en selle, certains sites de paris ont cherché à frauder. Ils proposent des offres illégales sur des rencontres de championnats non officiels, parfois créés de toute pièce. Alors que d’autres bookmaker recommandables ont choisi de s’adapter et faire face à la crise.

Où trouver un bookmaker fiable pour faire ses paris ?

En France, vu le reconfinement institué la veille d’Halloween, les rencontres ne reprendront pas de sitôt. Heureusement, les vrais bookmakers proposaient déjà des mises sur des championnats d’autres pays.

MightyTips, un comparateur efficace

Les bookmakers fiables, vous les retrouverez aisément sur Mightytips en France. Il s’agit d’un comparateur de sites de pari sportif que nous nous recommandons fortement. Il analyse, compare et classe non seulement les bookmakers fiables, mais également les meilleurs, suivant des critères sélectifs pour faciliter votre choix.

Les bonus et les promotions : ce sont les offres que les bookmakers font aux parieurs (les bonus de bienvenue, les bonus sur dépôt, les paris gratuits ou remboursés).

Le confort d'utilisation : il permet d'évaluer la facilité d'utilisation du site de pari et la qualité de son interface.

La cote proposée : elle renseigne sur la probabilité de réalisation d'un évènement et multiplie votre mise pour déterminer votre gain. Sa valeur minimale est de 1,01.

La crédibilité : elle s'évalue en fonction de la fiabilité des pronostics que le bookmaker annonce.

La diversité des paris : il s'agit des évènements sur lesquels les joueurs peuvent parier. Il y en existe plusieurs et les bookmakers ne cessent d'en inventer.

L'expérience mobile : puisque le pari se fait sur internet, cet indice détermine la facilité d'utilisation du bookmaker via son application mobile.

Les moyens de paiements : ils concernent les méthodes que le bookmaker propose aux parieurs pour créditer son compte et retirer ses gains. Plus il y en a mieux c'est.

La qualité du service client : il retrace l'historique des bookmakers et les avis de précédents utilisateurs sur le service reçu.

Des classements déjà préétablis

Afin de gagner en temps et vous faciliter la tâche, Mighty tips propose des classement préétablis selon les critères les plus importants. Ainsi, vous avez des classements des bookmakers selon les meilleurs bonus de bienvenus, les meilleures applications mobiles, les meilleures marges de gain.

Des informations et astuces indispensables

Sur Mightytips Paris, vous trouvez toutes les informations sur la légalité des paris sportifs en ligne. Il détaille le processus d’inscription sur les bookmakers et liste les documents requis. Il explique la sécurisation et la rapidité des transactions, et vous avez aussi droit à des astuces avancées comme le pari en direct pour mieux placer vos mises.

