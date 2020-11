La collection Les cache-cache feutrine, des éditions Nathan, se complète !

Cache-cache petite licorne et Cache-cache petit fantôme viennent compléter la collection des éditions Nathan des Cache-cache en feutrine. Deux nouveaux petits livres, pour les tout-jeunes lecteurs, dès 6 mois, parus en octobre.

Petite licorne et ses amis s’amusent ensemble, ils jouent à se cacher. Petite licorne s’avance et se demande qui peut bien être caché derrière l’étoile filante. Elle y découvre bientôt la petite licorne ailée ! Un peu plus loin, Petite licorne regarde derrière un nuage…

Petit fantôme n’a peur de rien ! Aussi, il s’amuse à se promener la nuit. Dans les bois, il entend un bruit et se demande qui est caché derrière le rocher. C’est un petit rongeur qui fait ses dents sur un morceau de bois ! Le petit fantôme n’a même pas peur. Petit fantôme volette la nuit, derrière la lune, il découvre petit loup, son ami…

Deux nouveaux adorables personnages viennent compléter la collection, p our les tout-jeunes lecteurs des Cache-cache en feutrine. Des petits formats faciles à prendre en main, avec des personnages atypiques, cette fois-ci, pour faire découvrir des univers imaginaires, entre douceur, émerveillement et fantastique. Les récits sont simples, invitant les enfants à participer, en soulevant les flaps à retrouver à chaque double page. Ainsi, ils découvrent, en même temps que les personnages ce qui se cache par-ci, par-là, un jeu de coucou-caché, qui plaît toujours autant. Les deux personnages sont doux, attachants et amusants, et les chutes sont toujours attendrissantes et pleines de surprises. Le graphisme est simple, offrant un univers plutôt coloré, pétillant et plaisant.

Petite licorne et Petit fantôme sont deux nouveaux personnages qui viennent compléter la collection de Cache-cache feutrine, des éditions Nathan. Deux petits ouvrages, parfaits pour les petits doigts et un jeu de coucou-caché, qui sauront plaire, avec ces deux nouveaux univers fantastiques.