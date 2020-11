 : l’essor des cryptomonnaies comme moyen de paiement

Aujourd’hui, les casinos en ligne tirent profit de la tendance à la hausse et de l’essor fulgurant du Bitcoin. Ce dernier est la monnaie virtuelle de référence, elle s’est imposée dans certains casinos virtuels car les joueurs souhaitent jouer en Bitcoin mais aussi pouvoir effectuer un retrait avec cette cryptomonnaie.

Les casinos virtuels et le paiement en Bitcoin

Indéniablement, les casinos en ligne comme JackpotCity, sont devenus véritablement populaires grâce au développement des technologies et des innovations virtuelles. Les casinos virtuels proposent une variété de modes de paiement de façon à ce que les utilisateurs effectuent leurs dépôts et leurs retraits.

Parallèlement, on constate que la monnaie virtuelle et le casino en ligne ont un chemin de développement et d’innovations technologiques quasiment similaire. Ces deux derniers représentent les alternatives qui simplifient la vie quotidienne. Pour les joueurs, la cryptomonnaie est un moyen idéal pour les paiements anonymes. Les monnaies virtuelles permettent plus de transparence aux joueurs et garantissent une transaction ultra-sécurisée.

Il faut savoir que le Bitcion est la monnaie la plus coté du marché financier de la monnaie virtuelle. C’est la cryptomonnaie de référence et beaucoup de joueurs ont montré leur volonté de vouloir jouer leur argent en Bitcoin mais surtout de pouvoir effectuer le retrait et le dépôt avec cette monnaie virtuelle.

Le paiement en Bitcoin : transaction ultra-sécurisée

Le principal avantage d’avoir recours à un paiement en Bitcoin sur un casino en ligne c’est bel et bien la sécurité. D’autant plus que les jeux d’argent ligne sont régis par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Les cryptomonnaies sont disponibles partout à travers le monde et de ce fait les devises numériques sont échangeables grâce au réseau Internet.

L’utilisation du Bitcoin s’est largement généralisée dans certaines transactions quotidiennes. De ce fait, la monnaie virtuelle a aussi pu s’introduire dans le secteur du casino en ligne. Les détenteurs de Bitcoin disposent d’un compte et d’un portefeuille virtuel, ce qui permet de payer et de se faire payer directement et rapidement en Bitcoin. Pour le casino en ligne, une fois l’inscription faite, il suffit de choisir le Bitcoin parmi les modes de paiement. Toutefois, pour le moment, ce ne sont pas tous les casinos virtuels qui proposent ce moyen de paiement.

Les paiements en cryptomonnaies devraient constituer l’avenir des casinos virtuels. En effet, la technologie de la monnaie virtuelle bouleversent le monde de la finance et le secteur des casinos en ligne n’échappe pas à cette tendance.