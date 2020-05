5 conseils pour le trading de cryptomonnaie

Le constat le plus apparent actuellement dans le domaine de la cryptomonnaie est que le cours est en hausse. Ce qui incite les gens à recourir au trading de cryptomonnaie. Nous vous livrons ci-dessous 5 conseils afin de trader au mieux et d’éviter les pertes. À vous de les suivre et de les appliquer.

Conseil 1 : Se former et s’informer en permanence

Il est primordial que vous sachiez de quoi il en retourne. Le monde financier possède un florissant langage dont il est nécessaire de se familiariser. Vous devez nourrir votre culture générale financière et économique, mais aussi vous former à la pratique des techniques liées au trading. Informez-vous sur le cours et les actualités liées à la cryptomonnaie, de nombreux sites existent en ce sens, tel le site crypto actu. Et avant de vous lancer, prenez le temps de bien choisir votre plateforme de trading crypto-monnaies.

Conseil 2 : Misez l’argent dont vous n’avez pas besoin

Gardez à l’esprit que vous n’êtes jamais à l’abri d’une perte. Cette perte peut être moindre, mais aussi colossale si vous perdez l’intégral de votre investissement. Il est utile en effet que vous soyez prudent dans vos mises. N’oubliez pas que dans le jeu du trading de cryptomonnaie, si quelqu’un gagne, inévitablement, quelqu’un d’autre perd. Il serait dommage que vous soyez le perdant et dans certaines situations, vous le serez probablement. Dans ce cas, il vaut mieux être prudent et n’investir que l’argent qui ne vous est pas utile. N’allez pas, par exemple, miser la valeur correspondante à votre loyer au risque de vous exposer à des difficultés inutiles. Ce qui nous vient au conseil suivant :

Conseil 3 : Fixez des objectifs de profit à atteindre et utilisez des Stop Loss

Dès que vous commencez un trading, définissez dès le départ vos objectifs, cela s’applique autant au niveau du profit que de la perte. Respectez ces objectifs ! Vous devez savoir vous arrêter et sortir, que vous ayez fait profit ou non. Au moment où vous avez atteint votre objectif de profit, sortez du marché. Ne soyez pas gourmands.

Parallèlement à cela, connaissez-vous le terme « Stop Loss » ? Tout bon trader doit savoir l’utiliser. Ils y ont recours pour couper les pertes. Vous devez définir un niveau de Stop Loss, cela aura pour effet de limiter vos pertes. Afin de vous aider, considérez toujours que ce que vous avez investi est de l’argent perdu ; si votre investissement fait profit, vous serez ravi ; dans le cas contraire, ce qui est perdu est perdu.

Conseil 4 : Mettez au point une stratégie avant d’accéder au marché

Pour être efficace, votre stratégie doit être simple. La meilleure des stratégies est celle qui répondra plus aux objectifs abordés auparavant. Définir une stratégie vous évitera de vous égarer. Et surtout, faites une analyse technique. Autrement dit, servez-vous des différents indicateurs et des graphiques boursiers pour anticiper le cours de crypto-monnaie et ainsi trader au bon moment.

Conseil 5 : Apprenez de vos erreurs !

L’erreur est humaine, pourtant, dans le monde du trading, elle coûte cher. Ne vous méprenez pas, vous en ferez ! Tout trader a dû en faire à un moment ou à un autre. Mais le bon trader, lui, saura s’en inspirer. Au fur et à mesure des erreurs qui vous allez réaliser, vous saurez maîtriser vos émotions en temps voulu. Dans ce monde, savoir encaisser les échecs est primordial afin de rebondir après. Dans ce sens, vous pouvez aussi vous inspirer d’autres traders en intégrant un site de trading social.