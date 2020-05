COVID-19 : 5 bonnes raisons de se lancer sur Internet

S’il est vrai que la crise du COVID-19 ne nous laisse pas indemnes, tant au niveau personnel que professionnel, il est temps de voir le verre à moitié plein et de se tourner vers l’avenir. Une crise laisse toujours place à de nouvelles opportunités. En effet, les restrictions mises en place depuis le début de la pandémie ont fait du commerce en ligne une alternative de choix. Des millions de consommateurs ont franchi le cap du e-commerce et ce pour le plus grand bonheur des entrepreneurs. Et si vous profitiez de ces temps de crise pour vous lancer à votre tour ? Voici 5 bonnes raisons de franchir le cap et de créer sa propre entreprise.

1. Vous avez enfin le temps!

Vous rêvez depuis toujours de mener votre barque. Malheureusement, la plupart de vos heures d’éveil sont perdues dans les méandres de votre travail, de votre routine et de vos innombrables déplacements. Eh bien, devinez quoi ? Que vous soyez en période de chômage partiel ou en télé-travail, vous avez désormais plus de temps que jamais à votre disposition pour vous lancer. Utilisez ce temps non pas pour dévorer les dernières séries Netflix mais pour commencer à créer votre entreprise sur Internet et à écrire le prochain chapitre de votre histoire. Voici pourquoi lancer sa boîte en temps de crise est loin d’être une idée folle.

2. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin

Ah, la technologie ! Internet, sa puissance, sa portée et son accessibilité partout, tout le temps. Grâce à lui vous aurez accès à votre espace de travail, votre agenda, vos réunions, et toutes les ressources dont vous aurez besoin pour vous lancer. Vous y trouverez une véritable mine d’or et un gain de temps considérable, et ce, dans le confort de votre foyer personnel.

3. Vous vivez une perturbation massive du marché mondial

Avez-vous déjà entendu parler des sociétés appelées Uber, Blablacar ou encore Airbnb ? Ces géants mondiaux n’auraient probablement jamais vu le jour si l’effondrement économique de 2008 n’avait pas eu lieu. En effet, au-delà d’engendrer des perturbations massives, les crises économiques créent d’incroyables opportunités. Et il se pourrait bien que le E-commerce fasse partie des issues possibles. Alors que les plus grands, les plus modestes et les plus lents subissent les conséquences économiques de plein fouet, les entreprises plus petites, plus audacieuses et plus innovantes prospèrent. Quelle nouvelle industrie pourrait émerger de tout cela ? C’est dans vos mains que tout se joue.

4. Après la pluie, le beau temps

Une crise économique ne dure jamais éternellement et l’expérience nous montre quelques exemples historiques de ce qui pourrait arriver ensuite. Croissance économique, développement durable, innovations… Comme l’a dit le célèbre investisseur Warren Buffet « Ayez peur quand tout le monde est avide. Mais soyez avide quand tout le monde a peur. » Et contrairement à la crise financière de 2008, nous savons que le COVID-19 aura une date de fin définitive. Lorsqu’un vaccin sera disponible, tout sera terminé. Mais que se passera-t-il alors ? Laissons-nous guider par l’Histoire…

5. Vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même

« Nous considérons notre personnel comme notre famille », « nous nous engageons pour le bien-être et l’avenir de nos employés » : voilà le discours de toutes les entreprises. Jusqu’à ce que l’étau se resserre. Que font-elles alors ? Réduction des effectifs, heures supplémentaires, licenciements… Vous ne voulez plus être à la merci de votre employeur, alors prenez le contrôle. Lancer sa propre entreprise est difficile. Mais je peux attester que cela en vaut la peine. N’oubliez pas que la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer.

En chinois, le mot « crise est formé de deux caractères. L’un signifie « peur », l’autre « opportunité ». Je vous conseille de respecter le premier, mais de vous concentrer sur le second. Parce que la crise du COVID-19 pourrait bien vous donner la plus grande opportunité que vous n’aurez jamais de lancer la start-up de vos rêves.