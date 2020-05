Quel intérêt d’investir dans le bitcoin en cette inflation ?

Si la crise actuelle est considérée comme sanitaire, elle est également perçue comme financière. Les ravages du coronavirus ne cessent de progresser. L’inflation économique a déjà fait son chemin et les conséquences sont sur le long terme. Pour y faire face, beaucoup cherchent un refuge et s’intéressent davantage au Bitcoin. Mais quel intérêt y trouve-t-on ? Y investir en ce temps de crise serait-il adéquat ? Tant de questions qui méritent des réponses, nous nous y sommes penchés pour vous éclairer.

Le bitcoin, une source de peur pour les novices ?

Malgré la grande notoriété qu’il a acquise depuis sa mise en place, le bitcoin reste une source de peur et d’appréhension. Les actualités controversent le fait que bitcoin est un moyen de plus pour escroquer les gens. Comme dans tout secteur, le risque de se faire arnaquer est toujours possible, surtout si on est novice dans le domaine. Les faux sites n’ont de cesse de se multiplier et plusieurs personnes en sont victimes au quotidien. Les investissements souvent colossaux occasionnent des pertes conséquentes. D’autant que les transactions, une fois réalisées, sont irréversibles.

Pourtant, beaucoup y trouvent leur compte. Cela suscite l’intérêt du plus grand nombre. Notre meilleur conseil pour éviter les sites frauduleux ? Tournez-vous vers des professionnels du secteur. Plateformes de trading automatique comme Bitcoin Révolution vous aident à faire fortune en sécurité.

Pourquoi investir dans le bitcoin en cette période difficile de covid-19 ?

Ce qui intéresse bien sûr les personnes à avoir recours au bitcoin, ce sont les bénéfices, mais pas que, les avantages qu’on en tire valent la peine de s’y risquer.

Un échange sûr et rapide

Le bitcoin est un dérivé de la cryptomonnaie. Il se fait de pair à pair. De ce fait, les individus interagissent directement entre eux, sans passer par l’intermédiaire d’une banque. C’est un des gros avantages du bitcoin. L’envoi et la réception d’argent sont facilités et plus rapides, sans limites et des fois sans frais supplémentaires, et ce sans contrôle. Toutefois, les transactions se font dans la plus grande sécurité. Les « mineurs » sont là pour confirmer et valider chaque transaction. Ils vérifient qu’aucune fraude ne se présente. L’échange est donc sûr. Vous pouvez stocker votre argent librement dans votre portefeuille.

Cours actuels très intéressants du bitcoin

On entend souvent dire que le bitcoin est une valeur refuge, un peu comme l’or. Contrairement aux monnaies fiduciaires que les banques peuvent produire à tout moment, le bitcoin est dur à produire. Pour en tirer le maximum de bénéfices, il faut savoir placer son argent au moment opportun : quand le cours est en hausse.

Malgré la volatilité du cours des bitcoins, les analyses tentent à démontrer que l’actuelle crise n’a pas grandement impacté les prix du bitcoin. On constate une oscillation du bitcoin depuis une dizaine de jours autour de 10 000 $. C’est un des meilleurs cours depuis qu’il a été créé. Les blocs de transaction imposant une taille plus que satisfaisante, battant un nouveau record sur le réseau avec 1,33 Mo par bloc. Les analystes sont donc en faveur d’une hausse progressive du bitcoin. Un placement sur le long terme serait bénéfique si vous pensez rejoindre le secteur dans les mois qui viennent. Malgré tout, une possible baisse est toujours à prévoir, surtout avec cette forte crise économique, donc modérez vos placements.