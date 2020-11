Les Fables de La Fontaine, un livre pop-up aux Éditions Lito

Cette nouvelle interprétation des “Fables de La Fontaine” risque bien d’aiguiser la curiosité des plus petits. Ce livre pop-up illustré par Philippe Jalbert, reprend 5 fables bien connues de l’auteur original pour en faire un livre esthétiquement réussit.

Les adultes le savent, “Les Fables de La Fontaine” renferment bien des messages. Quant aux enfants, ils ont tout à apprendre. Et c’est justement ce que les Éditions Lito souhaitent faire au travers de ce livre. Intéresser les plus jeunes à découvrir de grandes œuvres littéraires en les rendant encore plus attrayantes. Et pour cet ouvrage, les enfants n’auront aucun mal à se laisser porter, grâce aux superbes illustrations de Philippe Jalbert. Les couleurs sont vives, les personnages sont adorables, et si la représentation est poétique, elle n’en reste pas moins fidèle à l’histoire originale.

Le jeune lecteur pourra découvrir 5 fables bien connues de La Fontaine, à savoir “La poule aux œufs d’or”, “Le corbeau et le renard”, “La cigale et la fourmi”, “La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf”, “Le lièvre et la tortue”. Lorsqu’on déplie les pages à la découverte d’une nouvelle fable, un superbe pop-up se déploie. Une adorable poule pour “La poule aux œufs d’or”, Maître Corbeau sur son arbre perché qui tente d’amadouer un renard affamé. Un pop-up de la cigale “ayant chanté tout l’été”, une grenouille gigantesque qui en veut toujours plus, ou encore la tortue franchissant la ligne d’arrivée au grand regret d’un lièvre un peu trop sûr de lui.

Les enfants à partir de 4 ans vont se régaler avec “Les Fables de La Fontaine” aux Éditions Lito. Une belle histoire en mouvement que les plus grands apprécieront davantage, puisqu’ils pourront tenter de comprendre la morale de chaque histoire avec leurs parents.

Pour découvrir nos autres revues sur les œuvres publiées aux Éditions Lito, rendez-vous ici.