Papo pour Noël 2020 : Découvrez les nouvelles figurines !

Parmi les cadeaux que les enfants adorent recevoir pour Noël, il y a les figurines d’animaux avec lesquelles ils aiment se raconter des histoires. Nous avons découvert les derniers modèles proposés par Papo, à savoir les animaux marins et les insectes qui sont fous de réalisme.

Comme vous le savez déjà, chez FranceNetInfos nous apprécions tout particulièrement l’univers de Papo. De nombreuses collections sont déjà proposées et la marque continue de surprendre avec de nouvelles figurines, très ressemblantes des vrais animaux.

À la découverte de l’Univers Marin

Nous avons pu découvrir les nouveaux animaux appartenant à l’univers marin, tels que le requin-baleine, le crabe, l’espadon-voilier. Nous avons été bluffés par chaque détail qui se rapproche énormément de la réalité. Cela permet de faire la connaissance d’animaux et d’observer leur apparence dans le moindre détail.

C’est assez fascinant, encore plus pour les animaux inaccessibles, que nous n’avons pas l’occasion d’observer de près ou même de toucher.

Les insectes

Dans la collection des insectes, on retrouve la coccinelle qui est adorable. Mais aussi, la libellule et le papillon. Encore une fois, les enfants pourront apprécier chaque détail : la couleur des ailes, le nombre de pâtes, etc.

Nous conseillons aux parents de se rendre sur le site en ligne de Papo qui consacre une brève présentation pour chaque figurine. Cela va permettre de donner encore plus de détails aux tout-petits, qui seront sûrement curieux d’en apprendre encore plus sur ces animaux qu’ils ne connaissent peut-être pas encore.

Papo propose bien d’autres nouvelles figurines en 2020 aux bouilles rigolotes, telles que la taupe, la tortue d’Hermann. D’autres plus effrayants avec l’anaconda qui est très sympa également. Et pour les petits qui sont fans de dinosaures, Papo possède une collection importante dans cet univers. Nous vous encouragerons à aller la découvrir !

Les figurines Papo font partie des jouets que les enfants aiment collectionner afin de se créer des espaces de jeux réalistes. Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil aux différents univers proposés par la marque, le plus difficile sera de faire un choix !