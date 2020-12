Bigben – Des enceintes sans fil et des veilleuses pour nos enfants

Bigben est un acteur de l’industrie des loisirs numériques qui, depuis 39 ans, présente toujours quelques nouveautés, chaque année, afin d’élargir son catalogue et de proposer des produits toujours tendance et améliorés. Ainsi, pour cette fin d’année, des enceintes sans fil et des veilleuses, sont à retrouver, pour les petits et grands enfants !

Mais pour ce Noël, France Net Infos a voulu découvrir l’enceinte sans fil, lumineuse, résistante aux éclaboussures et à la poussière, la PARTYBTIPMINI, de la collection Bigben Party. Une enceinte idéale pour les adolescents, mais pas que, qui permet de se transporter partout en écoutant sa musique, avec un design épurée, rond et doux.

L’enceinte Bluetooth est vendue dans un coffret, avec un mode d’emploi complet, permet de bien prendre en main l’objet. A l’intérieur de la boîte, également un cordon USB, pour l’alimentation. La petite enceinte portative est légère, pratique à prendre en mai et facile d’utilisation, avec une prise micro USB protégée, une lanière pour être plus facilement transportée, et quatre simples boutons. En effet, il y a un bouton marche/arrêt, avec témoin LED, un bouton lecture/pause, un bouton piste suivante/volume plus fort et un dernier bouton piste précédente/volume moins fort.

La connexion Bluetooth se fait facilement et rapidement, et l’appairage de deux enceintes est possible. Le produit est assez puissant, très plaisant et surtout lumineux. Deux haut-parleurs permettent d’obtenir une belle puissance, adaptée à l’enceinte et un rendu sonore agréable de 20 Watts. L’autonomie de la batterie varie entre 2 à 3 heures, ce qui reste raisonnable pour une enceinte de cette taille. Les jeux de lumière et de couleurs plairont aux adolescents, qui vont pouvoir s’amuser et danser près de la piscine, avec cette enceinte résistante aux éclaboussures !

L’enceinte Bluetooth PARTYBTIPMINI de Bigben est donc sans fil, lumineuse, colorée, résistante, nomade, mini, pratique, design, tendance et pratique. Un cadeau qui plaira aux adolescents, ou autres personnes connectées, car elle est légère et réellement fonctionnelle.

La marque Bigben est à découvrir par ici.