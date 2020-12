Antarctique Le continent des merveilles est un bel et grand ouvrage des éditions Nathan, paru en octobre 2020. Un livre qui propose un fabuleux voyage, à travers un documentaire adapté aux jeunes lecteurs dès 7 ans, pour découvrir ces terres de glace grouillantes de vie.

Le grand livre débute avec un sommaire original, présentant en image ce que les jeunes lecteurs vont découvrir au fil des pages. Il y a l’Antarctique, la banquise, le passage de Drake, la grande barrière de glace, les baleines, le monde sous-marin, les colonies de manchots, une station polaire, la tempête, les menaces…

Le narrateur explique qu’il a eu beaucoup de chance. En effet, un groupe de scientifiques l’a invité à participer à une expédition sur le continent antarctique. Un voyage de six mois, de novembre à avril, lorsque c’est l’été dans l’hémisphère sud. Un bateau océanographique a embarqué des chercheurs du monde entier, pour rejoindre la base espagnole Juan Carlos Ier. Il existe près de 80 stations en Antarctique, qui ont été installées par 29 pays différents, dédiées à la science et à l’observation de la nature.

Le grand livre est captivant avec, à chaque double page, une nouvelle découverte à faire, entre les grandes illustrations et les paragraphes remplis d’informations. Une grande aventure, pour les enfants, qui vont découvrir ce sixième continent, grand comme 28 fois la France. C’est le seul continent qui appartient à toute l’humanité ! Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent une belle aventure, à travers cet album documentaire, explorant un continent sauvage, un contient blanc, plein de vie, un trésor à protéger. Les grandes illustrations sont immersives, faites d’un trait fin, fluide et réaliste. Les textes sont simples, adaptés aux enfants, avec des paragraphes courts et informatifs, ainsi que des légendes courtes et intéressantes.

Antarctique Le continent des merveilles est un album documentaire, des éditions Nathan, un grand livre qui offre à découvrir ce sixième continent, sauvage, rude et pourtant rempli de vie et de beauté. Une belle immersion, dans une aventure scientifique curieuse, qui sensibilise aussi les plus jeunes sur ce trésor à protéger.