The Umbrella Academy – Le making of est un bel ouvrage des éditions Delcourt, paru en novembre 2020, de Gerard Way et Gabriel Ba. Un récit complet qui invite les fans à se plonger dans l’univers de cette famille dysfonctionnelle de super-héros.

C’est par une présentation des personnages que débute l’ouvrage, avec une citation de Pogo. On découvre donc les membres de l’Académie qui posent triomphalement sur les lieux de leur première intervention publique. Les enfants d’Hargreeves se montrent fiers d’avoir accompli leur première mission officielle avec succès. Ensuite, ce sont quelques photos de références pour les portraits de famille qui décorent les murs du manoir Hargreeves qui sont à observer. Reginald Hargreeves est le premier à être présenté, le fondateur de l’Umbrella Academy. Il est un riche entrepreneur, ainsi qu’un scientifique à la renommée mondiale, qui fut un père adoptif très froid. Grace Hargreeves est également présentée, un humanoïde artificiel fabriqué par Hargreeves, elle l’aide dans les aspects purement domestiques de l’éducation des enfants.

Ainsi de suite, les personnages sont présentés, les enfants, c’est-à-dire Numéro cinq, Diego, Klaus, Ben, Allison, Luther, Vanya… Le livre est très complet et immersif, avec beaucoup de croquis et photographies à découvrir. Des légendes, des informations et des citations de Pogo accompagnent tous ces documents curieux et plaisants à retrouver. L’ouvrage permet d’en apprendre plus sur le développement et la production de la série télévisée, aussi bien que sur la bande dessinée. Les visuels sont très nombreux et plaisants, des commentaires exclusifs des créateurs de la série permettront aux fans de découvrir l’univers incroyable de Gerard Way et Gabriel Ba. Des comparaisons vont pouvoir être faites, entre la série et le comics, mais l’ensemble est très riche et très immersif, pour cette découverte incroyable et plaisante. Le livre de 160 pages est très complet, avec de nombreux détails, d’informations et d’illustrations.

