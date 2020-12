Jack, l’Eclair et l’incident des fées – Komikku Manga

Partagez





Les Éditions Komikku nous gâtent avec une nouvelle série satellite tirée de The Ancient Magus Bride ! Un spin off, plus précisément. Intitulé : Jack l’éclair et l’incident des fées !! On y retrouve un personnage de la série initiale; puis, on y découvre deux nouveaux protagonistes : des jumeaux « changelins », enquêteurs de chocs ! Ceux-ci, partagés entre le monde des fées et celui des humains, vont être emmenés à pousser leur investigation sur une mystérieuse disparition !

Un shonen fantasy plein d’humour et de secrets disponible depuis le 12 Novembre 2020.

Le décor :

Un homme et son appareil photo dans les rues de New York …

La radio n’a de cesse de répéter la même nouvelle : un cambriolage a eu lieu dans la bijouterie de la 5ème avenue. Contrairement à l’habitude, les bijoux ne se sont pas volatilisés, mais ont été aperçu « flottants » dans les airs !!! Le jeune photographe écoute avec attention, lorsqu’il est interrompu par un étrange personnage. Encapuchonné, on ne voit pas son visage, mais le jeune homme est impressionné par sa taille, ses vêtements, mais également la façon dont il l’interpelle.

Après un bref échange à propos de sa passion pour la photographie, la « créature » lui laisse un « cadeau ».

C’est à partir de ce moment, que sa vie bascule complètement !!! Il se met à voir des fées, et des « artéfacts » magiques à chaque coin de rues ! Et qui plus est, il tombe nez à nez, avec un personnage pour le moins étonnant qui « sort » littéralement d’un mur …

Le point sur Jack l’éclair et l’incident des fées :

Une petite merveille graphique dans le monde des manga de Komikku Éditions !! Illustrée par Mako Oikawa servie sur un scénario de Yû Godai, le tout supervisé par Yamazaki Kore !!

Le scénariste nous fait rentrer directement dans son intrigue « frénétique » : on fait connaissance avec des « changelins »: des “enfants fées ou humains, échangés à la naissance, évoluant dans un monde qui n’est pas le leur “. On découvre un New york à la fois moderne, avec des codes que l’on connait bien. Mais aussi, ancien, avec ce monde parallèle peuplé de créatures magiques, coexistant en toute discrétion ! Yû Godai se joue de nous avec des “dualités” : la gémellité des persos principaux, un côté humain et un côté bestial. Les deux mondes dans lequel on plonge : moderne et ancien. Le lecteur n’a plus le temps de respirer à partir du moment où les enjeux de l’intrigue sont posés.

Les illustrations sont de toute beauté : des détails, des planches dont les découpages dynamiques nous entrainent dans le « tourbillon » du scénario.

La conclusion :

Une série satellite encore plus belle que l’initiale : Jack l’éclair et l’incident des fées aux Éditions Komikku à la vie devant lui, c’est sûr, avec ses illustrations surprenantes et ce scénario original mêlant deux mondes totalement différents, qui coexistent pourtant sans vraiment se voir !!! Sans compter ses personnages amusants et attachants et leurs enquêtes incroyables !! On a qu’un mot à dire : vivement la suite !