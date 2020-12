Giotto – De la couleur et de la créativité pour les enfants

Giotto, marque italienne de loisirs créatifs, présente un catalogue très complet, pour le dessin, l’écriture, le modelage et les loisirs créatifs. Différentes gammes de produits adaptés également aux tout-petits, dès deux ans, aux plus grands artistes !

Giotto est une marque italienne connue et reconnue, qui fait partie du groupe Fila Group. Depuis 1920, la marque est synonyme de couleur et de créativité, après une première gamme de crayons de couleur. Aujourd’hui, Giotto c’est un catalogue très complet, un large éventail de produits, entre crayons, feutres, gouaches, aquarelles, pâtes à modeler, marqueurs et accessoires. Une très large gamme de produits, pour toutes les générations, en commençant par les bébés, en passant par les enfants et adolescents et pour finir avec les adultes.

Pour ce Noël, pour offrir ou pour préparer ces jours festifs, il y a, tout d’abord Giotto be-bè, des produits conçus pour les éveiller à l’art, développer leur créativité avec des outils faciles à prendre en main, et en toute sécurité. Ainsi, dans cette collection, on retrouve, entre autres, des crayons de couleur, des feutres, de la pâte à modeler, ou encore de la gouache aux doigts.

Les crayons de couleur, pour les enfants dès deux ans, sont adorables, à retrouver dans un packaging coloré, une boîte se composant de six crayons de couleurs accompagnés d’un taille-crayon adapté. Les crayons sont courts, mais plus gros, donc plus faciles à tenir en main, pour les petits artistes. En haut du crayon se trouve une petite tête, un visage, pour tenir dans le bon sens le crayon, et reste ludique pour les enfants. Les crayons sont idéaux pour débuter dans la découverte de l’art et des loisirs créatifs.

Les feutres be-bè offrent de belles couleurs éclatantes à découvrir. Les feutres sont faciles à tenir, incassable et non-toxique. L’encre est facile à laver sur les mains et les vêtements, elle a été testée dermatologiquement, également, pour les petits artistes. Le capuchon est ventilé et sécurisé, la pointe très résistante, pour les enfants qui appuieraient plus ou moins pendant l’activité.

La gouache aux doigts est une nouvelle découverte pour les petits, une expérience visuelle mais aussi sensitive, avec le toucher. La formule spéciale est sécurisée dermatologiquement, pour la peau des tout-petits, elle se rince très bien sur les mains et les vêtements. La gouache est douce et agréable au toucher, parfaite pour la créativité des enfants, qui mettent des couleurs et les mélangent avec entrain !

Enfin, une dernière activité sensorielle est proposée avec la pâte à modeler, la pâte à jouer. Un nouveau monde de créativité, avec une pâte douce, fabriquée à base d’ingrédients naturels, donc sécurisante pour les enfants. Les enfants vont travailler la texture, mais aussi la motricité, en modelant, en palpant et manipulant.

Pour les plus grands, la marque Giotto est superbe et propose une large gamme de produits. Pour les fêtes, France Net Infos vous propose de découvrir les gros crayons de couleur Mega, avec des mines de 5.5mm de diamètre, pour une explosion de couleurs. Les crayons hexagonaux sont faciles à tenir, offrant des couleurs intenses et vives, comme ceux or et argent, parfaits pour les fêtes !

Les feutres Giotto Decor Materials sont des feutres multisurfaces, qui résistent au temps, sur tous les objets de la maison. Les feutres sont permanents, comme des marqueurs, sur les surfaces poreuses, parfaits pour les créer des cartes, décorer sur du bois, du verre, du plastique, de la pierre, du métal ou encore la pâte auto-durcissante DAS. Les marqueurs sont disponibles en 12 couleurs, à base d’eau et non-toxiques, résistants à la lumière et à la couvrance parfaite, même sur les surfaces sombres.

Les feutres Turbo Glitter sont fantastiques et parfaits pour créer des dessins scintillants ! Ludiques et originaux, les feutres possèdent une encre spéciale à paillettes. Une formule unique et spéciale, adorable et brillante, pour décorer cartes de vœux, jolis dessins, ou encore personnaliser les cahiers et les agendas. En version pastel ou couleurs classiques, les feutres sont formidables, dédiés aux talents créatifs. Les mines des marqueurs sont bloquées et les bouchons ventilés.

Pour continuer avec les paillettes et l’esprit des fêtes, il y a la colle glitter, un classique, pour faire briller dessins et autres créations. Une colle à paillettes, à utiliser comme un stylo pour plus de faciliter et de maniabilité, afin de parfaire les œuvres. La colle sèche à l’air en trente minutes environ.

La Plastiroc est aussi un incontournable, une pâte à modeler qui durcit à l’air. Une pâte minérale qui ne nécessite pas de cuisson pour durcir et sécher, qui est facile à modeler et manipuler, et s’applique même sur différents supports, tels que le bois, le verre, le carton… Elle est manipulable, pratique pour les finitions, facile à lisser, idéale pour modeler des décorations de Noël, et bien d’autres choses encore. Une fois secs, environ 24h, les objets en Plastiroc sont plutôt solides et résistants.

D’autres produits Giotto permettent également de créer de multiples objets, cartes, tableaux… Des colles, marqueurs, vernis, crayons de couleur, feutres, pâte autodurcissante, craies, maquillage, gouaches, peinture acrylique sont donc à découvrir et à tester, pour toujours plus de créativité !

Giotto, marque italienne de loisirs créatifs, possède, vous l’aurez compris, un catalogue complet, pour initier les tout-petits à l’art et, pour les plus grands, continuer de s’épanouir dans la créativité, avec des produits de qualité, sains, beaux… Des produits créatifs, parfait pour préparer les fêtes ou à retrouver au pied du sapin de Noël.

