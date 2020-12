Xavier Dupont De Ligonnès – Le livre sur l’enquête déjà culte de Society

Xavier Dupont de Ligonnès – Le récit le plus détaillé jamais publié sur l’affaire ! 4 journalistes et 4 années d’enquête pour le magazine Society, qui a choisi les Editions Marabout et So Lonely pour en faire un livre. Jamais fait divers n’a autant passionné les Français !

Comment un homme qui ressemble à un pilier familial et un ami idéal en vient-il à assassiner sa femme, leurs quatre enfants et les deux chiens avant de disparaître ?

Comment la traque de cet homme qui a assassiné sa famille s’est transformée, en presque dix ans, en un labyrinthe de fausses pistes, d’impasses, de coïncidences troublantes, d’espoirs déchus et de drames secrets ?

Ils sont quatre journalistes, Pierre Boisson, Maxime Charnoux, Sylvain Gouverneur et Thibault Raisse a avoir enquêté pendant 4 années pour le compte du magazine Society. Ils en ont tiré un récit fleuve, paru cet été en deux volets, qui explore toutes les complexités d’un crime sordide, les impasses d’une enquête impossible et ses conséquences terribles sur toux ceux qui y ont été mêlés. Ce fait divers épouvantable est devenu un véritable phénomène de presse. Cette enquête s’est vendue à 400 000 exemplaires, elle est d’ailleurs considérée comme la plus complète parue sur l’un des assassinats les plus marquants de ces trente dernières années. L’affaire XDDL