C’est aux éditions Flammarion qu’est parue, en novembre 2020, La boîte de jeux du Père Castor pour les petits. Un coffret qui renferme quatre jeux intemporels, pour retrouver les héros des histoires, et s’amuser avec, tout en continuant de grandir…

La boîte, au graphisme moderne et plaisant, est solide et se compose de quatre jeux, un puzzle, un jeu de mistigri, un jeu de mémo, un jeu de dominos et un livret avec les règles des jeux. Un coffret très complet, avec quatre jeux classiques, intemporels et indémodables, qui plaisent toujours autant aux enfants qu’aux parents. Tout le matériel nécessaire est inclus dans la boîte, qui se transporte donc facilement en soirée, week-end et même vacances. Le coffret est de qualité, solide et sans plastique, parfait pour les tout-jeunes joueurs !

Le puzzle se compose de seize pièces, faciles à prendre en main, accompagné d’un poster modèle, pour débuter. Le jeu permet de travailler la logique, l’observation et la motricité fine. Au fur et à mesure, les enfants n’auront plus besoin du modèle pour reproduire la belle illustration qui présente une belle scène de Noël, près d’un lac gelé.

Le jeu de mistigri se compose de 32 cartes et le mistigri, avec des animaux. Un jeu de hasard amusant et simple, pour débuter des jeux avec des règles à suivre, pour les petits, permettant ainsi d’attendre son tour et de savoir perdre ou gagner !

Le jeu de mémo présente vingt-quatre cartes carrées, que les enfants vont devoir retourner pour retrouver les paires. Un jeu de mémoire amusant et simple, offrant une première approche des jeux de société plutôt agréable. Là encore, des animaux sont à retrouver.

Enfin, le jeu de dominos est recto-verso, avec des animaux d’un côté et des points de l’autre. Un jeu évolutif, pour les jeunes joueurs, qui vont dans un premier temps découvrir les animaux et dans un deuxième temps apprendre à compter. Un jeu de logique et d’association, simple et amusant, pour s’éveiller tranquillement aux jeux de société en famille.

La boîte de jeux du Père Castor est un joli coffret des éditions Flammarion qui vient proposer aux enfants dès trois ans, de découvrir quatre jeux intemporels, à jouer seul ou en famille, pour débuter les jeux de société. Une boîte solide et belle qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël.