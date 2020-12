Voutch – De surprise en surprise

De surprise en surprise est le nouvel album de Voutch, paru aux éditions Cherche midi, en novembre 2020. Un recueil plein d’humour, qui présente des situations cocasses, avec des répliques jubilatoires, présentant des absurdités, des objets…

Dans un hôpital, deux personnes viennent rendre visite à un malade. La femme tient un bouquet et attend, avec un homme devant la porte de la chambre. Une infirmière devant cette porte, explique aux visiteurs que le patient désire être seul quelques instants pour faire son dernier selfie ! Derrière la porte, dans son lit, un vieil homme tient son portable en hauteur, pour tenter de se prendre une dernière fois en photo.

Dans un restaurant, un serveur vient prendre la commande d’un couple. Il suggère, plutôt que leur choix, puisque qu’aujourd’hui c’est « La-journée-sans-plaisir-en-solidarité-avec-toutes-les-personnes-malheureuses-dans-le-monde », de ne commander que ce qui les tenterait le moins !

Ainsi de suite, avec une scène et une parole, Voutch s’amuse et décrit des absurdités, plus ou moins réelles, ou qui pourraient l’être ou le devenir, tellement certaines choses sont poussées à l’extrême parfois ! Ainsi, on s’amuse dans ce monde contemporain, où l’on retrouve beaucoup le téléphone portable, entre autres, pour des situations improbables et drôles. L’album est aussi cinglant que subtil, dénonçant quelques vérités exagérées et pourtant non loin de la réalité. Les répliques cinglantes offrent une légende à chaque illustration à découvrir en pleine page. Une dénonciation et une moquerie de notre quotidien, entre les réseaux sociaux, le téléphone portable, les achats compulsifs, le diktat des apparences, les relations amoureuses… Le dessin est simple, plutôt rond et vif, très coloré, posé et plaisant.

De surprise en surprise est le nouvel album de Voutch, paru aux éditions Cherche midi. Un livre plein d’humour cinglant, qui s’amuse et se moque du monde qui nous entoure, de situations grotesques, de choses absurdes, entre personnages épurés et répliques piquantes.