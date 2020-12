L’astrologue Elizabeth Teissier envoie son message de paix en chantant le 8 décembre 2020

La célèbre astrologue Elizabeth Teissier nous envoie son message de paix en chantant. Découvrez le message qu’elle souhaite faire passer à tous à la suite des évènements de cette année.

Le message d’Elizabeth Teissier

« Le monde entier aspire à la paix, nous aspirons tous à la paix. La COVID 19 a créé une distance énorme entre les gens en créant un fossé entre eux – distanciation oblige.

Bien sûr, c’est important d’un point de vue sanitaire, mais la séparation entre les gens est bien réelle. Le monde va si mal avec cette crise sanitaire, toutes ses conséquences, le danger des guerres, cette forte agressivité dans la société, qui sera encore pire à Noël… Nous le ressentons tous.

Malheureusement, les astres ne sont pas très harmoniques, déjà début 2021, avec Jupiter / Saturne / Uranus, alors que ces trois planètes se trouveront en dissonance. Janvier sera difficile et 2021, que j’ai appelée « La porte étroite » dans une vidéo, ne sera pas de tout repos.

Si vous prenez tout en compte, l’année 2021 ne sera pas non plus une super année pour notre monde. 2022 sera déjà meilleure mais pour vraiment créer une nouvelle société plus harmonieuse, nous devrons malheureusement attendre l’été 2024.

Cette chanson est exactement ce dont le monde a besoin maintenant et j’ai eu le bonheur en septembre dernier de l’enregistrer avec Harold Faltermeyer, grand musicien et compositeur de musiques de films comme « Top Gun », « Berverly Hills Cop »….

J’ai toujours rêvé de chanter cette « Paix parfaite » que j’ai entendue pour la première fois lors d’un concert de Toots & The Maytals. Je l’ai écoutée et chantée tant de fois par la suite notamment lors de mes cours de chant pendant des mois avec un professeur de musique.

Si j’étais plutôt musique classique, je suis devenue passionnée de Reggae grâce à Gerhard, mon mari qui adore cette musique (et doit avoir au moins 300 disques, surtout du Roots-Reggae). Il y a des années de cela, j’ai même enregistré avec Jimmy Cliff la chanson reggae « I can see clearly now » pour la télévision française !

Pour moi, c’est un hommage à une des plus belles chansons, entre Reggae et Gospel. » Elizabeth Teissier

Découvrez l’extrait de Peace, perfect Peace

Voici l’extrait de la chanson qu’Elizabeth Teissier interprète. La chanson est disponible depuis le 8 décembre sur Apple music, Amazon et tous les portails musicaux.

Titulaire d’un doctorat de sociologie, Élizabeth TEISSIER est la plus célèbre des astrologues européennes. Son dernier ouvrage, 2020 le grand tournant, est paru est octobre 2019 chez Guy Trédaniel.

Elle a familiarisé le grand public français avec L’Art royal des astres grâce à ses émissions de télévision novatrices, comme Astralement Vôtre, premier horoscope télévisé au monde diffusé sur Antenne 2, et ses très nombreuses prévisions avérées.