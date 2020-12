Première-Née, le dernier opus de la saga Les Ogres-Dieux

Première-Née est le dernier grand album de la saga d’Hubert et Bertrand Gatignol, Les Ogres-Dieux. Une bande dessinée parue aux éditions Soleil, en novembre 2020, qi présente le récit de la vie de la première-née, vie de combats, d’espoir, d’ambitions, de désespoir, de transmission…

Au château des Ogres-Dieux, des travaux sont entrepris. Elmire vient voir les avancées et demande au maitre d’œuvre si l’escalier sera assez solide pour supporter son poids. L’architecte, un humain explique que oui, l’escalier sera assez solide. La jeune ogresse s’en retourne en grimaçant et espère que tout se passera bien, car si elle venait à se rompre le cou, son frère ne sera pas content ! Un peu plus loin, Elmire vient rendre visite à sa grand-mère. Par la fenêtre, elle regarde son aïeul fatiguée, allongée dans son lit. La vieille femme est heureuse que sa petite-fille lui rende visite, tandis que la jeune ogresse s’inquiète pour la santé de la Première-Née, qui ne veut plus manger. Bragante explique qu’elle a vécu bien trop longtemps et que son corps refuse de lâcher. Elmire tente de trouver les mots pour sa grand-mère qui est un modèle pour toutes, mais Bragante décide de lui dire la vérité, de raconter son histoire…

Il est plaisant de découvrir une autre facette de cette grande saga, avec le récit de la Première-Née, cette enfant plus grande que toute, première d’une grande fratrie. L’album est à la mesure des personnages, comme d’habitude, avec un grand ouvrage soigné et beau. Les lecteurs y découvrent Bragante, dite Première-Née, qui âgée et affaiblie décide de révéler la vérité sur son histoire, à sa petite-fille. Les fondations de cette famille qui va engendrer des êtres de plus en plus grands, imposants ainsi leur autorité, dans la décadence et la consanguinité. Un statut remarquable, pour la jeune femme, mais qui ne l’aidera point lorsque son père, le roi, décidera que son frère deviendra son époux. La bande dessinée est incroyable, captivante et curieuse, entrecoupée de planches et de récits, dévoilant ainsi tous les personnages autour de la Première-Née, qui tente de faire de son mieux dans une famille plutôt cruelle, sombre, impitoyable… Le dessin est également travaillé, toujours aussi saisissant, singulier et beau, en noir et blanc, offrant des personnages expressifs, de belles planches découvrir, pleines de puissance.

Première-Née est le dernier opus de la saga de dark-fantasy Les Ogres-Dieux, des éditions Soleil. Un bel album, curieux, angoissant, captivant, qui présente la première ogresse, qui tente de sauver ses frères et sœurs, de ce destin sombre qui les attend…