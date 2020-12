L’arbre du temps – Le cycle de la vie tout en poésie

L’arbre du temps est un bel album, de Barroux, pour les jeunes lecteurs à partir de 2 ans, paru aux éditions Flammarion, en novembre 2020. Un livre comme une poésie, très doux, qui vient expliquer simplement le cycle de la vie aux tout-petits.

Il y a un gland par terre. Celui-ci commence à se transformer, avec deux belles feuilles de chêne qui apparaissent. Ce petit arbre est le narrateur de son histoire. Aussi, il pense et espère grandir et prospérer. Quand il sera grand, il aimerait être un arbre tellement grand que le vent jouera dans ses branches, faisant s’envoler quelques feuilles. Quand il sera grand, il sera le roi des arbres de la forêt, tellement grand et majestueux. Quand il sera grand, ses branches, nombreuses et solides pourront accueillir les oiseaux du monde entier. Quand il sera grand, tout le monde viendra chercher la fraîcheur de son ombre, les chaudes journées.

L’album cartonné est solide, facile à prendre en main, pour les tout-jeunes lecteurs, qui pourront tourner les pages, sans les abîmer, tout seul. L’histoire est douce, comme une poésie, avec une répétition, qui offre une belle dynamique de lecture. L’arbre, tout-petit au début, rêve de devenir grand, puissant, rassurant, beau, jouant avec les éléments, abritant les animaux, réconfortant les enfants et les adultes. Ainsi, à force de grandir, l’arbre vieilli… Le cycle de la vie est ainsi présenté, avec un gland qui devient un grand chêne, qui vieillit est laisse derrière lui, un autre gland ! C’est donc l’histoire d’un arbre qui est à découvrir, avec quelques tranches de sa belle vie et ses souhaits réalisés. Le dessin est également doux, plutôt simple, mais efficace, avec un cadrage travaillé, expressif et de grandes illustrations colorées.

L’arbre du temps est un bel album, paru aux éditions Flammarion, qui propose aux tout-petits de découvrir le cycle de la vie à travers l’histoire d’un arbre, de sa naissance jusqu’à son nouveau départ, à travers de belles scènes, sensibles et bienveillantes.