Silverlit – Des innovations pour le Noël des enfants

Silverlit est une marque qui depuis 1977 divertit les enfants, à travers des jouets interactifs et technologiques. De l’innovation, de la qualité et de la technologie, pour faire rêver petits et grands enfants, à travers différentes collections et marques à découvrir. Ce Noël encore, la marque présente différentes nouveautés comme les Robot Kombat Balloon, vainqueur du Grand Prix du Jouet 2020, la Tooko Junior Ma voiture 360, pour les enfants dès deux ans, la voiture inédite 2 en 1 Xtreme Buster, la voiture Hyperdrift, ou encore les nouvelles stars, les CurliGirls, des poupées à la chevelure magique à collectionner.

Pour cette fin d’année, France Net Infos vous propose de découvrir deux de ces nouveautés, à commencer par la voiture radiocommandée Hyperdrift Exost. Une voiture télécommandée de drift, pour faire des dérapages contrôlés, grâce à ses pneus spécialement conçus. Une nouveauté inédite au design très plaisant, futuriste qui permet de tailler la route, allant jusqu’à 112km/h et une commande jusqu’à 25m. Une voiture pour les enfants à partir de 5 ans, qui vont s’amuser de la vitesse, mais surtout de cette tenue dans les virages et des dérapages contrôlés, qui offrent une course surprenante, pleine d’action. Le véhicule peut rouler à l’intérieur comme à l’extérieur, à tester sur différents terrains, afin de parfaire sa course. La télécommande est simple à prendre en main, surtout pour les enfants qui s’y feront très vite !

Autre nouveauté et innovation, la collection CurliGirls. Dix poupées sont à collectionner et à retrouver dans trois packs différents. De nouvelles amies au style unique, avec leurs cheveux incroyables qui se frisent facilement et se défrisent sous l’eau chaude ! Une matière inédite pour ces cheveux colorés, brevetée par la marque. Une texture agréable, douce, qui se frise facilement et rapidement juste en tirant dessus. Mais ces cheveux incroyables peuvent redevenir raides en les passant sous/dans l’eau chaude (avec un testeur pour la validation de la température de l’eau), chose formidable et amusante, un effet magique qui plaît à tous les coups. Les poupées sont à retrouver avec des accessoires pour les coiffer, pince à friser, barrette à cheveux, perles, élastiques, spirales élastiques, mais aussi un fer à lisser, un support, pour la garder debout et selon les packs, un animal à coiffer également. Les poupées sont colorées, girly, jolies, accompagnées d’adorables animaux, chats et chiens.

Silverlit, marque spécialisée dans les jouets interactifs et technologiques, présente plusieurs belles nouveautés pour cette fin d’année, des jouets incroyables et innovants pour les enfants, petits et grands, et des univers fascinants, pour des jeux toujours plus fous et étonnants. Des jouets à retrouver au pied du sapin de Noël…

