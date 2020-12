Room 1015 – Parfums d’une nostalgie à retrouver

Room 1015 est une parfumerie qui inspire à la nostalgie, à retrouver une époque libre et sauvage, à travers des parfums cuirés, fleuris, ou encore boisé. Une belle collection avec des notes olfactives qui sont décrites au travers de chansons originales.

Jeune marque de parfumerie, Room 1015 présente depuis cinq ans une jolie collection de fragrances, qui se veulent nostalgiques. Les parfums sont une invitation à retrouver les seventies, une décennie sauvage, rock’n’roll, entre liberté et folie. Les notes olfactives sont puissantes et douces, cuirées, boisées, poudrées, fleuries, orientales, aromatiques…

Dans cette belle collection l’eau de parfum Ten fifteen est une fragrance boisée et sauvage, légèrement sucrée, avec des notes de têtes de mandarine et safran, des notes de cœur d’iris et violette, et enfin des notes de fond de santal. Un bel équilibre, avec une touche rebelle et rock, avec une mandarine explosive et orientale très plaisante.

L’eau de parfum Electric wood est surprenante, plus forte, boisée et poudrée. Une fragrance plus puissante, avec des notes de têtes de noix de muscade et citron, des notes de cœur de cèdre et bois et des notes de fond de musc et iris. Intense, le parfum est réellement rock’n’roll, restant hypnotique.

Atramental est une autre eau de parfum, forte à la pulvérisation, mais qui s’adoucit avec le temps. Le parfum possède des notes de tête de bergamote et citron, des notes de cœur de cardamome et poivre noir et des notes de fond de bois et safran. La fragrance se veut puissante, puis passante, laissant une odeur gourmande, sucrée addictive.

Enfin, une quatrième eau de parfum est à découvrir, Yesterday, qui fait partie de la famille olfactive fougère et aromatique. Une fragrance plus fraîche, tout en étant puissante, avec des notes de tête de bergamote, orange et thym, des notes de cœur de lavande et des notes de fond de vétiver, musc, ambre et santal. Le parfum est inspirant, profond et frais.

Room 1015 est une parfumerie hypnotique, inspirant à retrouver une époque libre et sauvage, rock’n’roll et nostalgique, puissante et libertaire, à travers une collection d’eau de parfum cuirée, fleurie, boisée, aromatique, puissante, folle, originale… De jolis flacons à retrouver au pied du sapin de Noël.

La marque de parfums Room 1015 est à retrouver par ici.