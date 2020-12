Eau Thermale, le masque d’eau de nuit pour les peaux déshydratées

Parce que l’hiver ne ménage pas nos peaux, nous devons y faire encore plus attention à cette période. A la rédaction, nous avons testé une petite merveille : Eau Thermale, le masque d’eau de nuit d’Uriage. Et autant vous dire d’avance, il a fait un miracle sur notre peau très sèche. Découverte inédite !

Uriage, l’eau thermale qui fait du bien

Depuis près de 200 ans, l’Établissement Thermal d’Uriage utilise les bienfaits extraordinaires de son Eau dans des soins en dermatologie, ORL, rhumatologie et réhabilitation post-cancer.

Mais c’est seulement depuis 1992 que les Laboratoires Dermatologiques encapsulent les bienfaits de l’Eau Thermale d’Uriage dans des soins issus de l’expertise dermatologique pour accompagner les peaux de toute la famille, au quotidien.

Pendant l’hiver plus particulièrement, la peau est mise à rude épreuve. Agressée par le froid, par le chaud des maisons ou encore parce que nous ne buvons pas assez d’eau, la peau peut facilement être déshydratée. C’est à dire qu’elle manque tout simplement d’eau pour se régénérer complètement. Et c’est la nuit que nous sommes le plus à même d’en avoir besoin. C’est pourquoi le masque d’eau de nuit a été créé spécialement pour les besoins des peaux déshydratées. Et autant dire que c’est une véritable petite révolution surtout si le matin vous vous réveillez avec une peau qui tiraille, qui est sèche ou même qui craquelle. Tout ce qu’on déteste quoi ! Formulé à base d’extrait d’Edelweiss antioxydant, le masque laisse au réveil une peau rebondie et un joli teint. La peau est comme régénérée. Exit le dessèchement, bonjour peau hydratée ! Enrichi en Eau Thermale d’Uriage, ce Masque d’Eau Nuit agit sur l’hydratation de la peau en formant un film de surface et en libérant les agents hydratants pour assouplir l’épiderme. Il restaure aussi l’effet barrière de la peau tout en limitant sa déshydration.

Eau thermale, le masque d’eau de nuit qui nous a conquis

On prend soin alors d’appliquer le masque d’eau au coucher sur une peau nettoyée. Avec sa texture d’eau gélifiée ultra légère et fraiche, on l’applique en fine couche puis on le laissera durant notre sommeil. Au réveil, il faut prendre soin de bien rincer le visage.

Au final, on est forcément Happy au réveil avec une si jolie peau. Ce soin sous forme de gelée m’a carrément conquise. Il s’intègre très facilement dans la routine du soir. Il suffit juste de bien nettoyer sa peau puis dès que l’on se couche, hop on l’applique et on n’y pense plus … jusqu’au réveil. Le masque d’eau d’Uriage a littéralement sauvé ma peau hyper sèche, je n’arrivais pas à ce jour à trouver un soin de nuit assez performant pour éviter que je me retrouve avec des plaques sèches le matin. Mais là, c’est complètement différent. Ma peau est beaucoup plus jolie et plus à même de recevoir d’autres soins. En bref, j’ai adopté ce masque d’eau de nuit !