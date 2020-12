Comment jouer aux échecs améliore la concentration et la mémoire

Jouer aux échecs aide sans doute à améliorer la concentration et la mémoire. Dans une partie d’échecs, les erreurs peuvent être irréparables.

Avant de déplacer une pièce d’échecs, il faut réfléchir tranquillement à toutes les conséquences et les possibilités que cela peut créer pour l’adversaire. Faire travailler ses méninges aide à améliorer la concentration et la mémoire. On t’explique.

Les échecs sont un jeu de résolution de problèmes: vous utilisez vos connaissances pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Les spécialistes, notamment les psychologues, considèrent les échecs comme un moyen efficace d’améliorer les fonctions de la mémoire. Ils permettent à l’esprit de résoudre les problèmes qui se posent et de trouver des idées différentes et créatives.

Aujourd’hui, les spécialistes recommandent de jouer aux échecs pour améliorer ses capacités cognitives, vu l’effet des échecs sur la mémoire. De même dans les écoles, encourager les jeunes à pratiquer ce jeu a contribué à améliorer les résultats scolaires et les notes des étudiants, en plus d’autres effets positifs.

De nombreux chercheurs ont étudié l’activité cérébrale de joueurs de niveaux variés et ont découvert des différences notables. Les débutants, en effet, recherchent de bons mouvements en analysant de temps en temps ce qui se passe sur l’échiquier. Ils activent particulièrement le lobe temporal médian au niveau du cerveau. Par contre, les joueurs expérimentés utilisent la mémoire à long terme pour comparer leurs connaissances avec ce qui se passe sur le plateau. En effet, le joueur expert a appris de nombreuses stratégies et acquis de l’expérience, grâce à des jeux entiers et des combinaisons différentes. Pendant le jeu, il active simultanément plusieurs zones cérébrales, y compris celles dédiées à la mémoire et à la planification. En pratique, il active le cortex frontal et pariétal du cerveau.

Que vous soyez débutant ou expert, jouer aux échecs est tout aussi bénéfique. Le jeu aide également à développer l’attention, la concentration et vous apprend à faire des choix plus éclairés.

La capacité de se concentrer, de réfléchir à chaque décision dans le jeu, d’évaluer les différents paramètres qui déterminent la position sur l’échiquier à chaque instant du jeu, soit le temps, l’espace, le matériel sont des qualités exceptionnelles.

Aux échecs, il est très utile de se souvenir autant que possible des différents mouvements et situations précédentes sur le plateau pour ne pas avoir à rejouer à partir de zéro à chaque fois. De cette manière, la mémoire est améliorée dans des situations de plus en plus complexes, mais aussi l’élasticité mentale et la capacité de calcul abstrait sont augmentées.

De manière générale, jouer aux échecs est bon pour le cerveau. Ils enseignent beaucoup de qualités humaines et personnelles : la discipline, la patience et la confiance en ses capacités de mémoire et cognitives. Jouer aux échecs vous aidera aussi à être concentré, créatif et à penser de manière stratégique.