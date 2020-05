Pourquoi un bon sommeil fait-il des miracles ?

Une bonne nuit de sommeil est incroyablement importante pour votre santé. En fait, c’est tout aussi important que de manger sainement et de faire de l’exercice.

Malheureusement, beaucoup de choses peuvent interférer avec les habitudes de sommeil naturelles. Les gens dorment aujourd’hui moins qu’autrefois, et la qualité du sommeil a également diminué.

Voici 5 raisons pour lesquelles un bon sommeil est important, et pour aller plus loin, découvrez quelle est la meilleure position pour dormir.

1. Bien dormir limite les risques de prise de poids

Le manque de sommeil est fortement lié à la prise de poids. Les personnes dont le sommeil est de courte durée ont tendance à peser beaucoup plus que celles qui dorment suffisamment. En fait, la courte durée du sommeil est l’un des facteurs de risque les plus importants de l’obésité.

Si vous essayez de perdre du poids, il est indispensable de prendre le temps de vous reposer. En effet, les personnes privées de sommeil ont un plus grand appétit et ont tendance à manger plus de calories, plus gras et plus sucré. Le manque de sommeil perturbe les fluctuations quotidiennes des hormones de l’appétit et serait à l’origine d’une mauvaise régulation de l’appétit.

2. Un bon sommeil peut améliorer la concentration et la productivité

Le sommeil est important pour divers aspects des fonctions cérébrales. Cela inclut la cognition, la concentration, la productivité et la performance. Tous ces aspects sont affectés négativement par la privation de sommeil.

Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur certains aspects des fonctions cérébrales à un degré similaire à celui de la consommation d’alcool. D’autre part, un bon sommeil améliore les capacités de résolution de problèmes et les performances de la mémoire des enfants et des adultes.

3. Dormir, c’est bon pour la santé physique

La qualité et la durée du sommeil peuvent avoir un impact important sur la santé. Ce sont ces facteurs qui seraient à l’origine de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques. De plus, la restriction expérimentale du sommeil affecte le taux de sucre dans le sang et réduit la sensibilité à l’insuline, ce qui est dangereux pour les personnes souffrant de diabète.