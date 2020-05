Comment avoir un site visible sur le web ?

La plupart des personnes qui se lancent dans la création de leur premier site web pensent qu’une fois qu’il sera mis en ligne, il y aurait une avalanche de personnes qui vont le visiter et qui vont leur proposer de nouvelles affaires. La vérité est que cela ne se passe pas du tout de cette manière. Un nouveau site est comme une boutique en plein désert. A la base, aucun site n’est automatiquement visible après sa création. Tous les efforts d’optimisation n’ont alors qu’un seul objectif : augmenter la visibilité du site web.

Elle est donc au cœur du référencement. Avant de vous présenter quelques actions à entreprendre pour augmenter la popularité de votre site, je vais vous parler un peu de ce qu’est la visibilité sur un site web.

C’est quoi au juste la visibilité du site web ?

La visibilité d’un site web fait toujours référence à certains mots clés. La visibilité parfaite n’existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque fois que nous disons visibilité, cela signifie visibilité pour un « ensemble de mots-clés ».

Je vous donne un petit exemple : si vous ciblez disons 100 mots clés, la visibilité de votre domaine sera basée sur ces 100 mots clés. Comment faites-vous pour déterminer cela ?

Il existe des outils de référencement qui indiquent un score de visibilité tel que SEMrush ou SEO Profiler. Ils vous demandent de saisir les mots-clés pour lesquels vous souhaitez connaître votre visibilité. Si votre site affiche par exemple un score de visibilité de 10%, cela signifie qu’il y a 10% de chances que quelqu’un clique sur le lien vers votre site s’il saisit l’un de ces mots clés ciblés.

La sélection des mots-clés est donc cruciale pour le score de visibilité que vous allez obtenir. Si vous choisissez mal les mots clés les moins compétitifs et les moins utiles pour votre entreprise, vous obtiendrez peut-être un score de visibilité plus élevé. Toutefois, ce score de visibilité plus élevé ne serait pas aussi rentable pour l’entreprise.

Supprimez les erreurs de votre site pour augmenter sa visibilité

Les moteurs de recherche détestent les sites qui contiennent des erreurs telles que des liens cassés. La première chose à faire est de supprimer toutes les erreurs. Il faut également veiller à ce que votre site ne soit pas lent. Dans l’un ou dans l’autre des cas, il existe des outils pour vous aider.

Proposez un contenu de grande valeur

Si vous voulez vous attirer les faveurs des moteurs de recherche, le meilleur conseil que je peux vous donner est de satisfaire vos lecteurs. Et le moyen le plus efficace pour y arriver est de leur proposer un contenu unique, de grande valeur pour eux.

Sur le web en effet, un site est toujours en concurrence avec d’autres dans la même niche. Vous devez donc battre la concurrence avec la pertinence et la valeur de votre contenu. Si vous voulez mon avis, ne vous contentez pas de reformuler le contenu d’autres sites. Créez vos contenus et publiez régulièrement. Mettez-vous à la place de vos clients et cherchez des solutions à leurs problèmes.

Dans votre recherche de mots clés, privilégiez ceux qui sont les plus pertinents par rapport à vos objectifs.

Construisez des liens de qualité

Avez-vous déjà entendu parler des backlinks ? Un backlink est un lien qui pointe vers votre site web à partir d’un autre site. Contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de faire croire, vous n’avez pas besoin de milliers de backlinks. Vous n’avez besoin que de quelques backlinks de bonne qualité.

La chose la plus importante que vous devez retenir à propos des backlinks est la pertinence. Ces liens doivent provenir de sites web pertinents.

Bon, il est vrai que les sites pertinents sont la plupart du temps vos concurrents. Mais je peux vous assurer que si vous essayez, vous trouverez quelques sites très pertinents qui ne sont pas vos concurrents. Je vous conseille d’avoir beaucoup de patience car la création de liens est un processus lent et accroître la visibilité d’un site sur le web est un engagement à long terme. Par conséquent, avancez lentement, sûrement et progressivement. Essayez également de créer des liens avec votre contenu.

Investissez-vous dans les médias sociaux

Tout le monde sait que les médias sociaux comme Youtube sont importants pour rendre un site visible sur le web. Cependant, il y a des points très importants que vous devez considérer en priorité.

Pour une visibilité et un trafic continus sur votre site web, vous avez besoin d’un engagement constant avec votre public et non pas d’une interaction occasionnelle. Pour cela, vous devez d’abord déterminer quels types de contenu sont nécessaires pour y arriver. En outre, vous devez comprendre et surveiller certains paramètres d’engagement dans Google Analytics. Les vidéos sont également bonnes pour susciter l’engagement. Si les médias sociaux vous prennent trop de temps, vous pouvez mieux vous organiser en utilisant des outils tels que Coschedule ou Hootsuite.

En conclusion

Pour avoir un site visible sur le web, les maitres-mots sont la qualité et la pertinence du contenu. Les moteurs de recherche privilégient les sites qui apportent une réponse précise aux problèmes des internautes. Et pour atteindre un tel niveau d’exigence, vous devrez vous arrimer aux recommandations de Google en matière de référencement.