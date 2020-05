Quelles sont les dernières news auto ?

Le monde de l’automobile tourne à une vitesse très lente, mais il continue de tourner de toute façon. C’est avec plaisir que nous vous embarquons pour un tour d’information autour des dernières actualités automobiles. Rien n’empêche de penser au prochain modèle de voiture que vous allez acquérir après le confinement.

Des salons automobiles virtuels

Suite à l’annulation du Salon de Genève, en raison du coronavirus, Volkswagen a eu l’idée de mettre en ligne le stand prévu pour l’événement. Le constructeur allemand donne ainsi la possibilité de le visiter virtuellement en s’adaptant aux nouvelles exigences générales de confinement. Le salon auto virtuel est une idée innovante pour repenser les salons en temps d’épidémie. Pour vous tenir informé en temps réel, découvrez toutes les actu et dernières news automobiles sur ABCmoteur.fr . Le Mondial de Paris prévu initialement en octobre dans son édition 2020, a lui aussi été annulé.

Les news des constructeurs

Mercedes innove en 2020 avec la deuxième génération de son petit SUV le GLA, avec notamment une habitabilité améliorée, deux finitions haut de gamme, et quatre types de moteurs, deux essence et deux diesel. Audi dévoile enfin son nouvel A3. Il devrait arriver chez les concessionnaires en mai avec un moteur essence et deux moteurs diesel, sans oublier un petit moteur essence et un autre hybride rechargeable prévus plus tard. Quant à la maison Fiat, elle a choisi la troisième génération de son modèle la 500, pour enfin se lancer sur le marché des voitures électriques. Ce modèle sera proposé en version Cabrio avec une série limitée de 500 exemplaires en France

Astuces et conseils auto durant le confinement