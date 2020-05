Une cure détox au printemps : et pourquoi pas ? Les bienfaits de la cure détox

Le printemps est là et qui dit printemps dit remise en forme de son corps et de son organisme ! Après avoir passé l’hiver à hiberner sous des couettes chaudes, des oreillers moelleux, à avoir profité des joies des fêtes de fin d’année, avec Noël, le jour de l’an, mais aussi l’épiphanie avec la galette des rois, la chandeleur avec la crêpes et enfin Pâques avec les chocolats, il est grand temps de faire un bon ménage de printemps…intérieur !

La cure detox s’avère très utile vu qu’elle va permettre de déloger toutes les toxines accumulées dans l’organisme (et il y en a !). Ces toxines sont en réalité des résidus de produits chimiques comme des pesticides qui se trouvaient dans notre alimentation. Quand on mange trop ou mal, on ne laisse pas à l’organisme le temps d’éliminer ces résidus. .Une cure détox de jus a pour objectif également de stimuler le travail d’élimination du foie et des reins.Elle pourrait ainsi aider à soulager les états de fatigue et de nervosité, les problèmes de peau et l’insomnie !

Les spécificités de notre cure détox

Chez Kitchendetox vous recevez votre cure détox à domicile , nous vous proposons 3 types de cure détox : 1 jour, 3 jours, 5 jours et 7 jours. En fonction de la durée de la cure detox les effets sur l’organisme seront plus ou moins visibles. Plus la cure sera longue, plus elle sera efficace et nettoiera en profondeur l’organisme.

Afin que notre cure détox soit la plus efficace possible, nous avons volontairement abaissé les teneurs en sucre de tous nos jus de façon à ne pas trop sollicité l’insuline, responsable du stockage des graisses mais aussi pouvoir permettre à l’organisme de puiser son énergie directement des graisses, là où sont logés toutes les toxines ! Pour booster le travail des organes émonctoires, nous avons spécialement sélectionnés des aliments détoxifiants comme des infusions de thé et de plantes mais aussi des légumes et des fruits riches en antioxydants et en minéraux de façon à prévenir les pertes.

Et après la cure détox ?

Il est important de bien préparer votre organisme avant de démarrer une cure detox mais aussi de préparer celui-ci à la reprise d’une alimentation normale. Boire des jus détox durant plusieurs jours aura eu des effets sur votre système digestif en le mettant en repos, il est donc primordiale d’y aller en douceur pour la reprise et ne pas le brusquer. On peut donc le réhabituer petit à petit avec une alimentation équilibrée, plutôt légère, sans trop de sucre ni de matières grasses et en faisant attention aussi aux quantités qui seront aussi diminuées, tout comme votre appétit !

Alors, prêt à faire ce grand ménage de printemps ?