Les raisons de A à Z pour regarder des films en streaming

Si vous recherchez une raison pour regarder des films, ci-après nous avons quelques idées pour voir sur Cliver.

Abattre l’ennui: si vous vous ennuyez et ne savez pas quoi faire, regarder un film peut être d’une grande aide. Recherchez des films d’action, d’horreur ou fantastiques. Le but est que vous deveniez actif et ce genre de films vous fera sûrement sortir l’adrénaline.

Boire plus d’eau: si vous n’êtes pas habitué à boire de l’eau. C’est votre chance. Vous pouvez voir le film de votre préférence après avoir mangé, de cette façon vous ne substituez pas de nourriture pour l’eau. Procédez comme suit: préparez 1 litres d’eau, elle peut être simple ou aromatisée. Mettez l’eau dans un verre avec une paille. Le but est que vous regardiez le film avec votre verre d’eau à la main, de cette façon, inconsciemment, vous boirez le litre entier à la fin du film. Ce n’est pas difficile, car vous ne le remarquerez même pas.

Collecter des bonnes idées: Regarder un film, c’est comme résumer une vie ou une histoire en deux heures. Les films regorgent de problèmes à résoudre et d’idées que vous pourriez mettre en pratique dans votre vie.

Dire ce que vous voulez au travers d’un film: Combien de temps on ne sait comment s’exprimer avec les autres. Vous pouvez dédier un film qui exprime vos sentiments.

Éviter d’être fâché avec son amour: Les combats entre couples sont très courants. Surtout lorsque vous passez beaucoup de temps ensemble. Une bonne façon de se réconcilier est de regarder un film ensemble où le courage est dépensé.

Finir la liste de films à voir en suspense: Cette liste de films que vous voulez voir ne se terminera pas si vous ne commencez pas à les regarder.

Guider les autres pour une bonne sélection de films: Plus vous regardez de films, plus votre répertoire sera à recommander.

Harmoniser l’ambiance: Ici nous ne parlons pas du film, mais de la musique du film. Il y a beaucoup des mélodies très jolies dans un film. Vous pouvez chercher lesquelles de votre préférence et avoir un répertoire plus grand à écouter les fois que vous voulez pour vous relaxer.

Ignorer les critiques d’autres sur le film: Vous pouvez faire vos propres critiques.

Joindre des beaux mémoires avec votre famille: Ou avec vos amis.

Kiffer le film avec celui que vous aimez: il y a toujours une raison pour être avec cette personne très spéciale. Voir un bon film vous rapprochera encore plus.

Lever votre niveau culturel: Avant faire un film il y a un procès très dur pour obtenir une bonne histoire. Toutes les gens impliqués le travail pour vous. En regardant des films, vous augmentez votre vocabulaire, vous connaissez des lieux, des acronymes, des données historiques, vous savez des choses sur d’autres pays comme leur gastronomie, leur langue, leur façon de penser, des choses qui, peu importe combien vous voyagez, peu importe combien vous vivez, vous ne pouvez pas tous les connaître.

Maigrir: Regarder des films d’horreur brûle des calories. Mieux encore, cela ne vous rend pas anxieux ou déprimé.

Une Nourriture saine: De nos jours, l’alimentation est, hélas, dénaturée, mais vous pouvez améliorer ça avec des apéritifs pendant vous regardez le film. Vous pouvez préparer des morceaux de fruits frais et voilà! Vous tenez une meilleure alimentation.

Organiser une soirée inoubliable: Chaque fois que vous faites une réunion avec la famille ou avec les amis, vous pouvez choisir chacun le film de votre préférence pour voir la prochaine fois. De cette façon, tous et chacun d’entre eux va avoir l’opportunité d’être un bon hôte de film en quelque sorte.

Pratiquer votre vocabulaire: tous les films, même les films pour enfants vous donnent beaucoup de vocabulaire. Vous pouvez faire une liste avec les mots que vous ne connaissez pas.

Se Questionner sur l’éloignement entre la fiction et la réalité: combien de fois on regarde un film et quelques ans après la fiction n’est plus fiction. Le meilleur exemple est cet instant: Vous avez imaginé qu’à cause d’un virus vous ne pourriez sortir plus?

Rire beaucoup: Si vous aimez la comédie vous pouvez choisir le film de votre préférence sur ce site et sans doute vous n’arrêtera pas de rire.

Ce Souvenir de vos beaux moments: Se souvenir est comment vivre une autre fois. Grâce aux films vous pouvez-vous rappeler tous les beaux moments.

Traduite d’une langue en autre: Si vous voulez apprendre une autre langue vous pouvez la pratiquer avec les films. Vous pouvez vous imaginer comme un interprète et répéter des phrases, mais pas en français.

Utiliser des citations de films pour décorer votre chambre ou vos cahiers: C’est une bonne idée!

Waouh!: Vous pouvez toujours rencontrer des films magnifiques qui vous feront dire: waouh!

Visiter les lieux les plus reculés: Le cerveau est le meilleur outil pour faire ça sans avoir besoin de sortir de sa maison.

Ici trois plus recommandations pour vous:

X-men: Dark phoenix.

Yesterday

Zodiac

Maintenant vous avez beaucoup des raisons pour visiter Cliver et regarder tous les films que vous voulez!