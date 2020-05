Pourquoi choisir Cleveland pour votre investissement aux Etats-Unis ?

Cité sportive avec un bassin d’emplois en pleine redynamisation, Cleveland fait partie des destinations à privilégier pour un investissement immobilier aux Etats-Unis. Faisant partie des villes les plus importantes de l’Ohio, elle possède de réels atouts pour des investisseurs étrangers à la recherche d’un meilleur rendement.

Cleveland est en pleine renaissance ces dernières décennies afin de retrouver son passé glorieux. Cette ville qui fut sévèrement touchée par la crise des subprimes de 2008 connaît un renouveau économique. Les opportunités sont ainsi nombreuses et variées pour les personnes qui souhaitent y investir dans l’immobilier locatif.

Investir aux USA : une opportunité ?

Avec un programme d’aide aux ménages les modestes en place depuis les années 1970, les Etats-Unis constituent une destination de choix pour un investissement dans l’immobilier locatif. Dans ce pays, plus de deux millions de foyers bénéficient de ce système, ce qui représente une réelle opportunité pour les investisseurs. Vous pouvez investir en toute sécurité en passant ce système aux multiples avantages.

Sachez qu’avec ce dispositif, le gouvernement américain se charge de payer directement partiellement ou en totalité le loyer. Ainsi, les risques d’impayés sont considérablement réduits pour les propriétaires. Les Etats-Unis vous offrent également la possibilité de réaliser un investissement liquide. Le système « section 8 » permet à l’investisseur de signer avec les locataires éventuels un bail sur une certaine durée pour le reconduire à la fin du délai ou en proposer un nouveau contrat.

L’opportunité que représente un investissement immobilier locatif aux USA réside également dans la surveillance des locataires. L’avantage d’un tel système pour les investisseurs internationaux qui en font le choix, c’est l’assurance d’avoir des logements très entretenus par leurs occupants.

D’autres raisons font des USA une destination privilégiée pour faire un investissement dans l’immobilier locatif. On peut citer la possibilité de profiter de prix particulièrement bas des logements, notamment dans les zones en plein renouveau économique comme Cleveland et bien d’autres villes encore.

De plus, l’attractivité économique du pays avec un faible taux de chômage garantit une demande locative élevée. Enfin, les investisseurs bénéficient d’une fiscalité avantageuse en matière de taxes foncières et d’un retour sur investissement dans les meilleurs délais.

Découvrez la métamorphose de Cleveland

Cleveland est une ville qui se métamorphose et connaît l’une des renaissances les plus spectaculaires des Etats-Unis de ces cinq dernières années. La transformation concerne l’ouest et l’est de cette cité du Midwest où se concentre l’essentiel des investissements. Le centre-ville bénéficie également de ce vent de renouveau et subit une rénovation en profondeur. Il accueille des projets en grand nombre des domaines de la recherche, de la biotechnologie et de la santé.

Un investissement d’un montant total de près de 20 milliards de dollars y a été réalisé ces dernières années. La construction d’un nouveau Centre de congrès médical exclusivement dédié à l’innovation et à la santé en fait le berceau le plus important de l’industrie de la santé aux USA. Avec ses canaux et ses ponts, le quartier riverain a également l’objet d’un réaménagement pour offrir un cadre de vie plus agréable aux habitants.

Les différentes opportunités d’investissement à Cleveland

En pleine renaissance, Cleveland est une ville où les investisseurs étrangers peuvent profiter de nombreuses opportunités. La zone ouest de cette métropole de l’Ohio a été sélectionnée pour accueillir plusieurs projets d’envergure. Pour preuve, un budget de plus de 350 millions de dollars a été alloué pour ce secteur s’étendant de la 25e rue Ouest jusqu’à la 117e rue Ouest.

L’annonce de la construction d’un incubateur d’entreprises pourrait être également une vraie aubaine pour les potentiels investisseurs intéressés par l’offre immobilière de cette ville.

Concentrant l’essentiel des infrastructures de voiries et de transport et des investissements, le quartier qui se trouve entre la 55e rue Est et la 105e rue Est, offre de multiples atouts. Il abrite le quartier d’University Circle, en liaison directe avec le centre-ville, ce qui lui vaut l’appellation « couloir de l’opportunité ». Les possibilités d’ investir à Cleveland dans cette zone sont multiples.

Au centre-ville où est prévue la réalisation du projet Nucleus, les investisseurs pourront investir dans un large éventail de logements : immeubles résidentiels, bureaux, commerces et boutiques. Ce complexe de développement à double usage sera réalisé dans le centre-ville de cette cité, connu sous le nom de Gateway District.

Le re-développement des différents quartiers industriels favorisera un vrai bassin d’opportunités en matière d’investissement dans l’immobilier locatif. Déjà répertoriés, ces secteurs ont été repensés en vue de l’implantation de nouveaux projets multi-usages. Le réaménagement du Terminal Tower en est une parfaite illustration. Celui-ci a été pensé pour être une zone de divertissement et de shopping de cette métropole.

Quel est l’intérêt de se faire conseiller par des experts ?

