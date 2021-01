Flexibilisation du travail : comment concilier vie professionnelle et vie personnelle

Si le sujet n’est pas nouveau, la flexibilité du travail s’invite aujourd’hui dans notre quotidien et renouvelle complètement nos modèles d’organisation. Entre agilité et résilience, les entreprises et leurs salariés ont en effet dû faire preuve de souplesse afin de poursuivre leurs activités au cours de ces derniers mois. Le télétravail imposé à grande échelle, le retour au bureau organisé avec prudence et avec respect d’une jauge de taux de présence, ou encore le recours massif aux centres de coworking et autres tiers lieux… laissent présager d’un avant et d’un après Covid-19. De nombreux sondages ont ainsi fleuri ces derniers mois sur l’évolution de ces pratiques à grande échelle et le ressenti des différents acteurs, entreprises comme particuliers. Autant de points de vue qui offrent une vision actualisée de ce qui a véritablement changé avec la crise de la Covid 19, et qui donnent des indications sur l’importance de préserver son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Travail et Flexibilité post Covid

La crise du Covid 19 a bouleversé nos façons de travailler. Des millions de Français ont ainsi vu leurs habitudes profondément modifiées avec le télétravail imposé lors du premier confinement par les gouvernements et les entreprises. Depuis, et suite à un deuxième épisode de confinement, l’espoir d’un retour à la normale semble illusoire. D’un point de vue sociétal, mais aussi professionnel. Entreprises et salariés ont retenu de cette période riche d’apprentissage, que la flexibilité des espaces et du temps de travail sont des éléments clés de performance.

La croyance qui nous faisait percevoir le bureau comme le lieu de travail unique a été mise à mal. Nous nous sommes ainsi aperçus qu’il était possible de travailler efficacement depuis son domicile ou d’un tiers lieu, que la collaboration entre plusieurs personnes réparties sur plusieurs sites pouvait se faire de manière performante, que le télétravail était un moyen permettant de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle…

Un sondage réalisé par Opinion Way Square Management en mai dernier, suite à un épisode de 100% télétravail, relevait que les actifs qui avait fait l’expérience du télétravail étaient à 80% séduits par cette organisation du travail et souhaitaient continuer à la pratiquer tout ou partie de la semaine.

Une enquête plus récente réalisée par l’institut Yougov en novembre 2020, soit après deux épisodes de confinement, précise également qu’une large majorité des Français souhaite poursuivre l’expérience du télétravail dans les prochains mois (75%) : à 21% pour l’intégralité de leur temps de travail et à 40% pour un minium de deux jours par semaine.

Ainsi, si le tout télétravail n’est pas souhaité pour la plupart, le retour à temps plein au bureau ne l’est pas non plus. Les confinements successifs ont rendu le télétravail acceptable, voire désirable pour une majorité de travailleurs.

Il s’agira donc pour les entreprises de trouver le bon équilibre entre télétravail et présence au bureau.

Les entreprises s’organisent désormais pour organiser de véritables stratégies afin de s’adapter dans le temps à ces nouveaux besoins des utilisateurs. L’année qui vient sera-t-elle annonciatrice de plus de flexibilité dans les baux permettant ainsi aux entreprises de pouvoir organiser leurs espaces comme bon leur semble ? Le confinement n’est en effet pas éternel, et l’espoir d’un vaccin au printemps prochain permet d’entrevoir une échéance à cet épisode inédit.

En quoi le télétravail permet-il un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?

Tout au long de l’année 2020, les salariés Français ont pu apprécier une plus grande flexibilité de leur rythme et horaires de travail. Ainsi, près de 80% ont pu organiser leur temps de travail en fonction de leur charge effective alors que 78% ont pu adapter leur charge pour répondre à des contraintes d’ordre plus personnelles et familiales selon une analyse réalisée par le Blog RH.

A l’inverse, cette immersion du travail dans le quotidien et la sphère familiale a également entraîné un certain nombre de difficultés pour les télétravailleurs dont la principale : une difficulté à se fixer des limites et à maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi :

51% jugent ne pas avoir eu de temps de répit

51% disent ne pas avoir pris le temps de faire de pauses déjeuners tous les jours

28% regrettent la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle

L’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail a lui aussi relevé les difficultés de conciliation entre les sphères professionnelles et personnelles lorsque le télétravail s’exerce depuis le domicile. Source de stress, de fatigue et parfois d’isolement, le télétravail doit être accompagné. Parmi les actions concrètes proposées par certaines entreprises pour mieux organiser les temps de vie :

Le droit à la déconnexion

La mise en place de conseils d’organisation

La dispense d’activités physiques et de groupe à distance

Un accompagnement social pour les collaborateurs en situation de vulnérabilité

La mise en place de plateforme d’accompagnement scolaire.

L’ANACT, Agence Nationale pour l’amélioration des Conditions de Travail, a mis à disposition sur son site plusieurs ressources à destination des entreprises, manageurs et salariés pour les aider à mieux vivre leur télétravail.

Ainsi, le modèle du télétravail vécu depuis chez soi, le home office, démontre certaines limites. Si le retour au bureau n’est pas toujours aisé, les réflexions fusent inciter les collaborateurs à revenir dans des espaces de convivialité à l’instar des espaces de coworking et autres tiers lieux. L’enjeu réside désormais dans le fait de pourvoir offrir des espaces de travail plus flexibles, accueillants et inspirants. Et dans l’attente d’un renouveau dans les espaces de travail classiques, les tiers-lieux tels que WeWork, Spaces, Wojo ou encore Wellio pourraient être la réponse adaptée pour garantir performance, engagement et créativité !