West Legends – Buffalo Bill – Yellowstone

Voici le quatrième tome de la série West Legends des éditions Soleil, intitulé Buffalo Bill – Yellowstone. Une bande dessinée de Fred Duval et Andrea Fattori, parue en janvier 2021, qui présente une histoire autour d’une des légendes du Far West.

Entre 1867 et 1868, quelque part dans l’Ouest, sur le tracé du Kansas Pacific Railroad, un homme part chasser des bisons. Il s’agit de William Frederick Cody, dit Buffalo Bill. L’homme calme son cheval Brigham, il le rassure en affirmant qu’il est là avec ça bonne vieille Lucrèce Borgia. Puis, ils s’élancent dans le troupeau de bisons, les tuant les uns après les autres. A la fin de la journée les bêtes tuées sont comptées. Il y en a soixante-neuf, un véritable record. Buffalo Bill va pouvoir empocher sa prime et repartir tranquillement, sous les applaudissements. Pendant ce temps, des hommes vont vers les bêtes pour les dépecer et récupérer la viande. Vingt ans plus tard, dans le Missouri, à Kansas City, Louisa, femme de Buffalo Bill, engueule son mari. Ils sont dans leur tente, bientôt prêts à partir pour une nouvelle tournée, mais l’homme souhaite partir pour une partie de chasse…

Cody est le meilleur chasseur de l’Ouest, aussi il profite de sa réputation pour monter un spectacle populaire Buffalo Bill Wild West Show, à travers l’Amérique, et plus loin encore. Mais, entre deux tournées, l’homme a besoin de souffler et de se retrouver. Aussi, il part sur les traces du Bigfoot dans le Yellowstone. Avec trois autres de ses camarades et amis, ils vont bientôt rejoindre un indien qui est déjà sur une piste. Malheureusement pour eux, ils vont rapidement comprendre que c’est une chasse à l’homme, contre eux et surtout Buffalo bill qui vient de débuter. La bande dessinée, comme les autres précédentes de la série, est bien découpée, en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus posée et plaisante. Le récit est captivant et haletant, avec le héros Buffalo Bill, qui va se retrouver seul, et être la proie de chasseurs déterminés. Le dessin est agréable, plutôt réussi, expressif et travaillé, présentant de belles planches.

Buffalo Bill – Yellowstone est le quatrième tome de la série West Legends, des éditions Soleil, qui invite à découvrir une histoire autour du meilleur chasseur de bisons de l’Ouest, qui devient, malgré lui, la proie de chasseurs haineux.