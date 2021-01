Re:Zero Chronicles – La ballade amoureuse de La Lame démoniaque – Ototo Manga 

Partagez





Ce shonen paru le 29 Janvier est un spin-off de la série initiale à succès : Re:zero. Il exploite la jeunesse du personnage de Wilhem van Astrea, le vieil épéiste renommé du Royaume draconique de Lugnica. Re:Zero Chronicles aux Éditions Ototo, revient sur sa jeunesse, et son histoire, sous le titre : La Ballade amoureuse de la Lame démoniaque !

Le décor :

Déclenchée par une altercation entre guerriers, le Royaume draconique de Lugnica subit une guerre civile. Elle oppose les Hommes et les semi-humains. Les combats sont sanglants, récurrents et nécessitent plus de renforts afin de renverser l’alliance des demi-bêtes.

Alors que l’avantage se porte sur l’armée du royaume, lors de la bataille de la plaine de Castour, les chevaliers tombent dans un piège inattendu … Tandis que les semi-humains possèdent une aide « magique » extérieure, grâce à un « cercle » ésotérique, l’armée du royaume est tentée de se replier.

Mais, au milieu du chaos, le jeune Wilhem Trias se fait entendre. Du haut de ses 15 ans, il est sans pitié, il ne baissera pas les bras, et compte bien continuer le combat. C’est à une frénésie « hémoglobinesque » sans nom, qu’assistent les autres guerriers. Et que le nom de Lame démoniaque lui revient sans hésitation !!!

Cela ne lui suffira cependant pas, à comprendre qui est derrière la « magie », qui a aidé les semi-humains à presque gagner le combat !!!

Le point sur le manga :

Tiré du light novel de Tappei Nagatsuki, ce spin-off adapté par Tsubata Nozaki chez Ototo, nous présente un Wilhem, fougueux et impétueux, bien loin de l’image du vieil homme « sage » dont on fait connaissance dans le Volume 4 de Re:Zero.

Le récit est dynamique et intrigant. Ne vous attendez pas à revoir les boucles temporelles de la série initiale ! Dans ce premier opus de Re:Zero Chronicles, on parle surtout de Wilhem et de son caractère affirmé ! Mais aussi, de l’enquête, que lui et ses compagnons, doivent mener au sujet du cercle magique apparu pendant le combat.

C’est au fil de cette enquête, de ses aléas, et de ses « disparitions » passagères, que le personnage principal, croisera le chemin de compagnons tels que : Roswaal J. Mathers ( ce nom vous dit peut-être quelquechose ?!!) et de nouveaux visages énigmatiques « fleuris »!!

Ma conclusion :

Un premier tome tout en finesse, que l’on peut lire même si on ne connait pas la série initiale. Re:Zero Chronicles, aux Éditions Ototo est un spin-off captivant où l’auteur alterne le récit entre la guerre, les rencontres fortuites et les liens spéciaux qui s’installent entre chacun des personnages ! Le lecteur est poussé dans sa curiosité avec ce personnage énigmatique au milieu de l’histoire …. Vivement avril (si tout se passe bien) pour savoir qui est cette mystérieuse jeune fille !!!