2020, l’année du commerce électronique

En particulier dans le domaine du commerce électronique et de l’omni-canal, de nombreuses entreprises parviennent à récupérer les pertes qu’elles ont subies pendant la pandémie.

Avec la pandémie Covid 19 et la quarantaine qui en a résulté, nous avons vu combien d’entreprises traditionnelles, ou celles qui bénéficient plus que tout de la mobilité, de l’exposition et de la présence, sont devenues très limitées dans ce qu’elles pouvaient faire et comment l’économie s’est effondrée dans la plupart des régions du monde en conséquence.

En fait, la plupart des analystes s’accordent à dire que cette année a été la pire pour ouvrir des entreprises ou investir dans de nouvelles. Cependant, les entreprises comme Pitstop24 qui vendent sur Internet (en l’occurrence des pneus) ont vu leurs ventes augmenter, surtout lorsque la “nouvelle normale” a été annoncée.

Ainsi, nous avons réalisé que, au moins pendant la pandémie, la numérisation de l’économie était d’une importance capitale, et c’est dans le commerce électronique et l’omni-canal que de nombreuses entreprises ont pu absorber les pertes encourues, mais le commerce électronique a-t-il aussi ses limites? Dans quelle mesure une économie numérisée est-elle durable ?

Les entreprises qui ont le plus bénéficié de la pandémie sont les entreprises numériques

Pendant la quarantaine, la plupart des stocks ont chuté précipitamment après le choc initial de la propagation du coronavirus, mais cela n’a pas conduit à l’apocalypse économique telle que beaucoup l’ont décrite, ni à la fin du capitalisme tel que nous le connaissons. Comme dans toutes les crises de l’histoire moderne, le marché a su s’adapter, mais dans ce cas-ci, cela s’est fait plus rapidement grâce aux canaux numériques comme Internet.

Amazon a été l’une des entreprises qui ont à peine cessé de croître pendant la crise, et a été la première à réagir logistiquement pour s’adapter à la nouvelle situation. Aux États-Unis, elle a donné la priorité aux produits qui ont permis d’éviter le Covid-19 et à la nourriture, ce qui a aidé l’entreprise à devenir beaucoup plus rentable.

En Colombie, par exemple, le gouvernement s’est efforcé de promouvoir des politiques qui facilitent le commerce électronique, avec des journées d’éducation en ligne et en facilitant l’acquisition d’espace sur le web par les entrepreneurs.

Et comme ces nombreux autres cas dans le monde. Mais tout le monde ne l’a pas fait. Il est clair que le secteur du tourisme, qui a bénéficié des transactions en ligne pendant des années, a chuté, tandis que les divertissements, la technologie, la santé et l’alimentation ont tous pris de l’importance. Toutefois, avec la relance imminente du secteur du tourisme, des entreprises comme Avianca pourraient tirer un grand profit de la vente de billets en ligne.

Le potentiel de l’économie numérique

Grâce à ce type d’entreprise, l’économie numérique devient chaque jour plus complexe et plus sûre, offrant de meilleures opportunités, de nouvelles professions et de nouveaux domaines à développer en tant qu’entrepreneur ou employé d’entreprise. Toutes ces entreprises qui avaient besoin d’une place sur l’internet pour offrir leurs produits et services ont entraîné une croissance énorme dans les domaines techniques du développement et de la conception web, mais aussi pour les écrivains, les stratèges, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu qui avaient besoin et devaient apporter quelque chose à cette industrie en pleine croissance.

En conséquence, une grande partie du marché s’est déplacée en ligne, et des millions de personnes ont non seulement effectué leur premier achat en ligne, mais ont exprimé le souhait de continuer à le faire après la quarantaine. En ce qui concerne les services qui peuvent être adaptés au commerce électronique et à l’économie numérique, il est juste de dire qu’il n’y a pas de limites. La possibilité connexe d’offrir une omniprésence, c’est-à-dire d’être présent à la fois en ligne et hors ligne, offre à pratiquement tout le monde la possibilité de trouver de nouvelles opportunités, y compris aux cols blancs ou aux nettoyeurs, qui auront plus d’emplois à long terme grâce au dynamisme et à la compétitivité de l’économie numérique et du commerce électronique.