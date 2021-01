2021 , les meilleurs applications financières pour les entreprises

Les marchés financiers sont très volatils et sont en constante évolution, tout comme vous. C’est pourquoi il est essentiel que vous soyez toujours informé des dernières nouvelles avec les meilleures applications d’information financière et même pour envoyer de l’argent.

Comment savoir si une application est fiable ?

Nous avons tous entendu la célèbre phrase “Fausses nouvelles”.

Avec tant d’informations qui circulent dans le monde entier, il faut du temps pour déterminer lesquelles sont réelles et lesquelles ne sont que des ragots. Les points suivants peuvent vous aider à faire la distinction entre une application fiable et une fausse :

Source : il est important de savoir qui a développé l’application, généralement des entreprises fiables ont des versions web que vous pouvez également visiter.

Commentaires : trop d’avis positifs sans bons arguments peut être un mauvais signe (c’est peut-être le cas des robots). Cherchez des opinions différentes et mieux, si elles sont même répondues par les créateurs de l’application.

Temps : depuis combien de temps cette application a-t-elle été créée, quand ses dernières mises à jour ont-elles eu lieu ? Si elle est maintenue et mise à jour régulièrement, elle est plus fiable.

Téléchargements : si de nombreux utilisateurs ont téléchargé l’application, cela signifie qu’elle est populaire, mais cela ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’une fraude. Avant de télécharger, vérifiez les autorisations requises pour l’installation, afin de protéger vos informations privées.

Meilleures applications financières pour les entreprises

Yahoo Finance (Android, iOS)

Grâce à l’application Yahoo, vous recevrez des nouvelles en temps réel et vous pourrez gérer votre portefeuille. Vous pourrez ainsi consulter les bourses qui vous intéressent le plus et prendre les décisions les plus judicieuses.

Une particularité de cette application est que vous pouvez créer votre propre profil et sélectionner des cotations personnalisées pour votre portefeuille (portefeuilles d’actions).

Il compte plus de 10 000 000 de téléchargements et plus de 100 000 commentaires. En outre, ils corrigent constamment les erreurs et améliorent leurs performances.

Investir (Android, iOS)

Cette application financière vous permet de faire des cotations en temps réel, de créer des alertes de prix en temps réel, de suivre les marchés qui vous intéressent et d’accéder à des analyses techniques sur les dernières tendances.

Selon les avis des utilisateurs, c’est une application facile à utiliser qui donne des informations utiles sur les différentes bourses du monde, et son interface est de grande qualité et rapide (surtout pour le chargement des graphiques).

Pour éviter la publicité et ainsi naviguer plus rapidement, vous pouvez acheter l’abonnement avec un plan mensuel, annuel ou de 2 ans.

Expansion – IBEX et économie (Android, iOS)

L’autoproclamé leader espagnol de la presse économique a développé une application dans laquelle vous pouvez recevoir des notifications avec les nouvelles du jour et les résumés à la fermeture des marchés.

Vous pouvez également consulter toutes les données du marché, enregistrer vos actions préférées et suivre l’analyse boursière en direct. Enfin, le convertisseur de devises est un excellent outil pour calculer les échanges de devises.

Le téléchargement de l’application est gratuit, mais vous pouvez contracter sa version premium pour recevoir des informations exclusives telles que de nouvelles analyses et des articles d’opinion.

elEconomista.es (Android, iOS)

Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que les précédentes, cette application est parfaite pour vous, si vous aimez lire sur différents sujets économiques.

Son interface est divisée en différentes sections : couverture, dernière minute, marchés, opinion, entreprises, économie et technologie.

Le même développeur a d’autres applications plus spécifiques telles que l’économie d’aujourd’hui, axée sur les nouvelles du Mexique, l’économiste de la bourse, et l’économiste du kiosque : où vous pouvez lire tous leurs magazines numériques.

MSN Money : Bourse et actualités (Android, iOS, Windows Phone)

Microsoft a développé une application qui permet de traiter de nombreuses questions financières de manière plus simple.

Son interface simple vous permet de suivre les mouvements des marchés mondiaux et les nouvelles les plus pertinentes en un seul clic. Vous pouvez également créer des listes de suivi.

Dans ses outils, vous trouverez un convertisseur de devises, un calculateur de prêts hypothécaires, un calculateur de pourboires, un estimateur de patrimoine et un plan d’épargne-retraite.

La plupart des plaintes concernant l’application sont principalement dues au fonctionnement de l’interface sur des appareils autres que Windows Phone.

Économie numérique (Android, iOS)

Grâce à cette application, vous aurez accès aux informations les plus importantes du marché. Il met en lumière les nouvelles du monde de la finance, de la technologie, de la stratégie et de la politique.Trouvez ici les options pour envoyer de l’argent en ligne.