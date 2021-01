Atol x Timberland® : Nouvelle collection de montures éco-responsables

La prestigieuse marque Timberland® est notamment connue pour son logo représentant un arbre aux branches fortes, symbole du respect de la nature. Et plus encore pour ses bottines stylées hyper confortables, déclinées en tout un tas de coloris et modèles aujourd’hui. Ce que l’on sait moins, c’est que la marque réalise de belles collaborations mettant à l’honneur la Nature. C’est le cas pour cette nouvelle collection Atol x Timberland®. Au programme, des montures de lunettes élégantes, créés dans une démarche éco-responsable. Un concept qui nous a tout de suite séduits !

Atol x Timberland® : 2 ème collaboration



Nous avons été surpris d’apprendre que Timberland® signait sa 2ème collaboration avec les opticiens Atol. Nous nous sommes donc intéressés aux modèles conçus pour l’occasion jusqu’à découvrir l’engagement qui se cachait derrière au plus près de la Nature. Au programme, des lunettes de vue ainsi que des solaires pour lesquelles nous avons eu un coup de cœur. Des lunettes aux styles intemporels et tendances à la fois. Et la qualité ne prime pas sur la performance, bien au contraire. En quoi se démarquent-elles d’autres lunettes ? Sans aucun doute l’éco-responsabilité de la collection qui confère encore plus de charme aux modèles.

L’objectif de Timberland® : Étendre ses compétences « green »



En 2007, la marque avait envie de se lancer dans le « green » en proposant des modèles éthiques. Elle a marqué les esprits avec sa chaussure « Eartkeeper » totalement réalisée avec du plastique recyclé.

Pari réussi, puisqu’elle s’est alors lancée dans la lunetterie « Eart-Keepers ». Des lunettes dont plus de 60 % de la collection contient des matériaux biosourcés, composés d’huile de ricin, une ressource renouvelable. Mais alors, comment obtient-on le « plastique biosourcé » ? Via la technique des gousses de graines de ricin récoltées pour en extraire son huile qui produit justement cette substance naturelle proche d’un plastique lambda. Si la conception change, les modèles sont pour le moins robustes et légers à la fois. En dehors du plastique, les pièces présentes sur les montures sont sans plomb. Quant aux peintures et vernis, ils répondent à des normes strictes en prévention de quelconques irritations, transpiration, soleil et eau salée.

Zoom sur les solaires proposées par Atol x Timberland®

Nous sommes convaincus que cette nouvelle collection de solaires saura vous charmer autant que nous. Encore plus les adeptes de ski qui pourront abhorrer des modèles stylés aux matières résistantes. Les verres sont polarisés avec un traitement anti-reflet hyper appréciable encore plus lorsqu’on fait du ski. Donc si vous avez envie de vous offrir l’une de ces paires, sachez qu’elles sont uniquement vendues chez Atol. Les montures sont disponibles à partir de 119 €.

Chez FranceNetInfos nous avons été autant surpris par cette collaboration que charmés. Timberland® surprend avec cette collection de lunettes qui – comme ses chaussures – se démarquent par leur style intemporel et élégant.

“Nature Need Heroes”