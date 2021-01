Martinique : Faire face au vieillissement de la population

Dans la petite commune du Carbet en Martinique (3 500 habitants) la population vieillit.Membre du groupe UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX, Gérard NISAS, carbétien bien connu, est Psychologue Social du Travail et des organisations.Selon lui, le vieillissement de population est une opportunité à saisir pour développer un dispositif économique et de solidarité de SAV (Service à la Personne).C’est en tout cas son plaidoyer paru en janvier 2021 dans le numéro 2 du bulletin de Un Carbet Solidaire et Ambitieux.

VIELLISSEMENT DE LA POPULATION : LE NORD CARAIBE PEUT ETRE UN MODELE ET LE CARBET UN ATOUT !

Selon des chiffres de 2016 de l’INSEE, près d’un quart des Martiniquais a plus de 60 ans. A l’horizon 2030, la Martinique pourrait bien être au 1er rang des régions françaises les plus âgées.

L’arrondissement du Nord Caraïbe regroupe huit communes (Prêcheur, Saint-Pierre, Carbet, Morne-Rouge, Morne-Vert, Fonds-Saint-Denis, Case-Pilote, Bellefontaine) la population était estimée en 2009 à 22 000 habitants. Le vieillissement entraîne une évolution des conditions de vie.S’agissant à plus proprement parler de notre petite commune du Carbet, elle comptait au recensement de 2017 : 3535 habitants. Ce petit joyau du Nord Caraïbe est à préserver absolument. De la montagne à la plage, le Carbet offre encore une qualité de vie exceptionnelle, une population de proximité et de traditions.

Ces dernières années, on constate le retour de retraités (du BUMIDOM ou autres) qui cherchent à s’installer de façon durable ou en location saisonnière régulière.

De l’ensemble de ces constats, Gérard NISAS émet l’hypothèse qu’il pourrait être constructif de conduire une étude de gestion prévisionnelle des compétences sur les services à la personne avec la commune du Carbet comme pôle expérimental. Le Nord Caraïbe peut être un modèle et le Carbet un atout.

Gérard NISAS

Gérard NISAS, Psychologue Social du Travail et des organisations, est l’auteur d’un mémoire :« Accompagner au changement des représentations sociales des Services à la Personne à travers l’outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » (étude menée sur l’arrondissement du Nord Caraïbe de la Martinique, édition 2014, Université de Caen Basse Normandie)