Changer de mine avec les produits SK-II

RAJEUNISSEZ VOTRE MINE AVEC LE FACIAL TREATMENT ESSENCE !

L’essence soin du visage devient en l’espace de quelques années le produit phare de la marque SK-II Paris . C’est un soin adapté à tous les types de peaux à problèmes tels que les peaux sèches, peaux mixtes mais aussi les taches brunes, les rides et ridules. Sa haute concentration en galactomyces (environ 90 %), auquel sont ajoutés des vitamines, des protéines, des peptides, des minéraux et des acides organiques, fait du SK-II un soin qui pénètre rapidement dans la peau, la nourrit et aide à combattre l’apparition des rides avec des résultats probants en 14 jours.

LES AUTRES PRODUITS DE LA MARQUE

Il est à noter que les produits cosmétiques asiatiques sont plus liquides qu’en Europe.

Crème anti-âge

L’un des phénomènes actuels, il est indispensable. Le vieillissement touche tous les êtres humains c’est génétiquement programmé comme toutes les parties du corps. Le Vieillissement commence à la trentaine et se caractérise par l’apparition de petits signes apparent.Grâce à ses propriétés anti vieillissement qui vont vous permettre de retarder l’effet de vieillissement, le Pitera est le principal ingrédient du Radical New Age c’est un des produits star aujourd’hui ou RNA. Il lisse les rides et ridules en améliorant l’élasticité de la peau et en augmentant sa capacité de rétention hydrique.

Crème SK-II pour les yeux

À base d’extraits de luzerne et de graines de lupin, elle est enrichie en RNA pour adoucir et rajeunir la zone autour des yeux donnant un regard frais et lumineux.

Sérum RNA power essence C’est la solution parfaite pour rajeunir votre peau, atténuer les taches pigmentaires et surtout, donner beaucoup d’éclat à votre teint.