Grandir avec les Schtroumpfs – Une collection ludique et pédagogique

Grandir avec les Schtroumpfs est une collection des éditions Le Lombard, qui s’agrandit, avec deux nouveaux tomes parus en janvier 2021. Le Schtroumpf qui trouvait tout injuste et Le Schtroumpf qui racontait des mensonges viennent donc compléter la collection de bandes dessinées ludiques et pédagogiques, pour les jeunes lecteurs.

Dans le village des Schtroumpfs, tout semble paisible, le Schtroumpf coiffeur salue le Schtroumpf bricoleur, qui est sur le toit d’une de leurs petites maisons. Ce dernier descend pour rejoindre son ami. Le Schtroumpf coiffeur regarde le ciel et affirme que le temps est à l’orage. Le Schtroumpf bricoleur espère seulement qu’il ne va pas pleuvoir pendant la fête de la salsepareille. Le Schtroumpf coiffeur poursuit son chemin en sifflant et croise un autre Schtroumpf qui semble mécontent…

Il fait un temps superbe sur le village des Schtroumpfs, et tout le monde en profite, tout le monde s’amuse. Enfin presque tous, car un Schtroumpf regarde deux de ses semblables qui s’amusent, en soupirant. Bientôt Schtroumpf costaud arrive vers eux en courant. Il va pour aller boire, que les deux Schtroumpfs lui demandent ce qu’il a fait. Ce dernier explique qu’il est allé faire un jogging jusqu’au champ du Pistou-tout-au-bout. Les deux Schtroumpfs sont épatés. Face à cette scène, le Schtroumpf soupirant arrive vers eux en annonçant que lui a été beaucoup plus loin…

Les histoires sont courtes, bien posées, adaptées aux jeunes lecteurs qui vont pouvoir comprendre les torts qu’il y a à trouver tout injuste et se fâcher, ainsi que de mentir, pour attirer l’attention sur soi. A partir de l’univers de Peyo et de ces adorables petits lutins bleus, tous avec des personnalités différentes, une aventure est proposée, suivie d’un dossier éducatif, qui vient appuyer le thème mis en avant. Une histoire, sous la forme d’une bande dessinée, et un cahier pour entamer une discussion avec les enfants et les faire grandir, grâce à la lecture et aussi grâce au dessin. Des morales, des leçons de vie, de savoir-vivre et de respect, pour s’épanouir et s’amuser, grandir petit à petit et tranquillement. Le dessin est coloré, expressif, rond, doux et très plaisant, offrant un bel univers aux jeunes lecteurs.

