Chroniques de jeunesse est un récit complet de Guy Delisle, à paraître demain, le 27 janvier 2021, aux éditions Delcourt, dans la collection Shampooing. Une bande dessinée qui entraîne les lecteurs dans un voyage dans le temps, dans le Québec natal de l’auteur, dans une usine, pour son premier job.

C’est à 16 ans que Guy obtient son premier entretien, pour décrocher un travail d’été. Il entre dans le bureau du directeur qui lui demande de fermer la porte. Quelques instants après, il est assis sur une chaise, face au directeur et pense avoir toutes ses chances puisque son père travaille dans cette usine depuis trente ans. Tout semble bien se passer, sauf à la fin lorsque le directeur lui annonce que l’on ne vient pas ici pour jouer ! L’entretien se termine donc avec un cafouillage, puisque le jeune Guy ne s’attendait pas à une telle remarque. Ce n’est que deux jours plus tard, qu’il trouvera une réplique, seul, devant son bureau ! Enfin, c’est après une quinzaine de jours d’attente, qu’il reçoit un coup de fil de l’usine, pour être embauché. L’usine de pâte et papier de Québec fait face à la vieille ville, à l’embouchure de la rivière. On ne peut pas rater l’usine avec ses colonnes de fumée qu’elle crache en permanence…

Le récit peut paraître surprenant, et pourtant il est plaisant à lire. On y découvre le jeune Guy, qui pendant les vacances d’été est embauché à l’usine où travaille son père, pour mettre un peu d’argent de côté, pour ces études, qu’il veut dans le dessin et la bande dessinée. Le jeune homme va vivre une expérience et la première dans le monde du travail et plus particulièrement de l’usine. La bande dessinée se lit facilement, présentant les différents postes que l’auteur va occuper, comment fonctionne l’usine, ses rencontres avec d’autres employés et ses ressentis. Une expérience de jeunesse, comme tant d’autres, qui marque malgré tout, présentant le monde du travail, une usine, des réflexions, les destins qui se croisent, les relations des uns et des autres, ainsi que sa relation avec son père. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace et dynamique, en noir, blanc, gris et orangé, pour agrémenter l’ouvrage.

Chroniques de jeunesse est un récit complet de Guy Delisle, à paraître aux éditions Delcourt, qui présente avec justesse et finesse, une partie de la jeunesse de l’auteur, étudiant qui fut employé plusieurs étés à la suite, dans une usine de pâte et de papier.