The Black Keys “Brothers” : une réédition anniversaire incluant 3 titres inédits !

Le reste de l’ album est calibré sur le même modèle : les arpèges de guitares télescopent les rythmes syncopés de batterie. On retiendra également ces ballades bluesy que sont « Unknown Brother », « Too Afraid to Love You » et « The Go Getter», leurs mélodies soul accrocheuses totalement obsédantes. A mi-chemin entre soul et pop atmosphérique, les textes bien ficelés donnent aux compositions un caractère mûr et abouti. Véritable disque de pop-rock qui combine les expériences musicales bien au-delà du cadre blues traditionnel, « Brothers » est assurément l’un des trois albums phares de The Black Keys. A l’occasion de son dixième anniversaire, l’album est disponible dans une version Deluxe qui comprend trois titres inédits, « Keep My Name Outta Your Mouth », « Black Mud Part II » et « Chop and Change », paru sur la BO de “Twilight : Eclipse”. A consommer sans modération.