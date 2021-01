Avec Mona – Le bel album des éditions Sarbacane

Avec Mona est un album de Didier Lévy et Alice Méteignier, paru aux éditions Sarbacane, en janvier 2021. Un livre pour les jeunes lecteurs, une jolie histoire d’amitié, qui présente un crocodile qui se dépasse par amour pour sa plante carnivore…

Un petit crocodile du Nil vit dans un petit appartement à Paris, en compagnie d’une immense plante carnivore du Brésil, qu’il a acheté, il y a peu. Le petit crocodile s’appelle Gaston et la plante carnivore Mona. Gaston travaille dans un restaurant, le midi et le soir. Il lave des montagnes d’assiettes, de verres, de casseroles… Parfois, lorsqu’il a terminé son travail, et quand les cuisiniers sont partis, il met de côté ses chaussures, son tablier et ses gants et il saute dans l’eau de vaisselle encore chaude, pour s’amuser et barboter une ou deux heures. Gaston est plongeur ! Après le travail, Gaston rentre chez lui, au dernier étage de son appartement parisien. Il monte et monte les escaliers, avant de se mettre à la cuisine pour Mona.

Malgré ses efforts, pour faire manger sa plante carnivore, Gaston ne parvient pas à faire manger son amie. Mona est pourtant très tendre avec lui et adore lui faire des câlins, mais rien n’y fait, il ne parvient pas à trouver la recette. D’un autre côté, le reptile, les jours de pluie, est un peu mélancolique et repense à son pays, ses parents… Mais l’animal n’a pas le courage de retrouver près du Nil ! Mais le jour où il découvre Mona toute raplapla, il n’hésite pas un instant, pour prendre l’avion et le bateau, afin de la ramener au bout du monde… Le récit est simple, pourtant juste et touchant, développant une belle amitié, une jolie preuve d’amour et la mélancolie d’un déracinement. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, qui s’amuseront également de quelques notes d’humour. Le dessin est simple et efficace, avec un choix de couleurs très vives, jouant avec les contrastes.

Avec Mona est un bel album des éditions Sarbacane, qui présente une histoire touchante et sensible d’amitié, présentant un héros qui va se dépasser, pour venir en aide à son amie. Un petit bijou plein de tendresse, de mélancolie et de beauté.