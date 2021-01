U.C.C. Dolores, tome 3, Cristal rouge

Cristal rouge est le troisième et dernier tome de ce premier cycle de la série U.C.C. Dolores, de Didier Tarquin et Lyse Tarquin. Une bande dessinée des éditions Glénat, parue en janvier 2021, qui présente le bout du chemin pour Mony et Kash, offrant une conclusion en apothéose.

Auparavant, l’U.C.C. Dolores était le vaisseau du général Mac Monroe. Alors qu’il s’était arrêté pour prendre du bon temps auprès de Monalie, une belle jeune femme brune, la mieux lochée de tout le troupeau de pucelles, il fut surpris par la mère supérieure. Cette dernière n’hésita pas à tuer la jeune et belle Mony, avant de s’en prendre à Mac Monroe. Elle ne le tua pas, mais l’amputa de quelques attributs, avant de lui demander de lui ramener le cristal rouge, le glaive de Tassili. De retour au temps de Mony et Kash, l’U.C.C. Dolores poursuit son chemin. Cela fait trois semaines que Kash essaie, en vain, de rétablir les commandes, mais le vaisseau ne semble obéir qu’à un programme, suivant une route que lui seul connaît et changeant de cap régulièrement, comme pour brouiller les pistes. Pendant ce temps, Mony tente de travailler son tir.

La quête de Mony prend donc fin avec cet album, qui va révéler bien des choses. En effet beaucoup de questions trouvent des réponses dans ce tome, assez bien découpé, et commençant par un flashback surprenant. La bande dessinée est toujours aussi captivante, avec cette héroïne qui se dévoile de plus en plus, et devient également de plus en plus forte. Elle est déterminée à savoir qui elle est et ce qui l’attend. L’aventure est épique, pleine de rebondissements, de rencontres et de réponses, tant pour Mony que pour son compagnon Kash, qui vont devoir faire face à de dangereux robots, mais aussi à deux méchants, vraiment méchants, horribles et répugnants, à la limite de l’horreur. Le dessin reste très plaisant pour ce space opéra bien mené, avec un trait travaillé tant pour les personnages que pour les décors.

Cristal rouge est le troisième tome de la série U.C.C. Dolores, des éditions Glénat, terminant aussi ce premier cycle, qui offre une conclusion en apothéose, avec beaucoup de réponses aux questions, et quelques combats épiques, pour les deux héros de la saga de science-fiction.